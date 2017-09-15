15 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Цифрового телевидения в Молдове не будет: нет денег
15.09.2017

Министерство экономики и инфраструктуры предлагает проект закона о продлении срока перехода к цифровому наземному телевидению, который был установлен до 31 декабря 2017 года – до 01.03.2020 года.

Предлагается изменить и положения условий, определяющие сроки действия лицензий на использование радиоканалов или радиочастот, который в настоящее время равен пяти лет. Предлагается срок действия лицензий так же продлить до 01.03.2012 года.  

Причин для продления срока перехода на цифровое наземное телевидение – две.

Экономические субъекты, работающие в данной отрасли, бедны и не могут обеспечить в срок закупку оборудования и переход на цифровое телевидение.

Бедны и люди, которым надо будет заменить свои аналоговые телевизоры цифровыми или приобрести конверторы.

Не смогло и правительство обеспечить выполнение требований Программы перехода от аналогового наземного телевидения к цифровому наземному телевидению (постановление правительства №240/2015), так как своевременно не закупило для населения конверторы. В госбюджет не были заложены предполагаемые финансовые средства на 2015-2017 годы.


 
Количество просмотров:
134
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.