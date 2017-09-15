Цифрового телевидения в Молдове не будет: нет денег

Министерство экономики и инфраструктуры предлагает проект закона о продлении срока перехода к цифровому наземному телевидению, который был установлен до 31 декабря 2017 года – до 01.03.2020 года.

Предлагается изменить и положения условий, определяющие сроки действия лицензий на использование радиоканалов или радиочастот, который в настоящее время равен пяти лет. Предлагается срок действия лицензий так же продлить до 01.03.2012 года.

Причин для продления срока перехода на цифровое наземное телевидение – две.

Экономические субъекты, работающие в данной отрасли, бедны и не могут обеспечить в срок закупку оборудования и переход на цифровое телевидение.

Бедны и люди, которым надо будет заменить свои аналоговые телевизоры цифровыми или приобрести конверторы.

Не смогло и правительство обеспечить выполнение требований Программы перехода от аналогового наземного телевидения к цифровому наземному телевидению (постановление правительства №240/2015), так как своевременно не закупило для населения конверторы. В госбюджет не были заложены предполагаемые финансовые средства на 2015-2017 годы.