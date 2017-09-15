Президентура: Власти Кишинева продолжают хранить молчание

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Правительство и парламент в Кишиневе молчат в условиях, когда Румыния, Болгария, Греция и Венгрия подписывают совместное письмо против закона об образовании в Украине.
«Этот совместное обращение выражает заинтересованность подписавших сторон в защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и призывает украинские власти определить в этом контексте конкретные меры / решения, в духе сотрудничества и строгого соблюдения Украиной международных правил и стандартов в соответствующей области. В письме подтверждается необходимость использования всех инструментов, имеющихся в распоряжении Совета Европы и ОБСЕ, для обеспечения того, чтобы новые ограничительные положения, введенные Законом Украины об образовании, не повлияли на адекватную защиту основных прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам», говорится в пресс-релизе МИД, опубликованном в четверг AGERPRES.
Из молдавских высокопоставленных лиц только президент Игорь Додон выразил озабоченность судьбой довольно многочисленных молдавских и румынских общин, проживающих на территории Украины. Эти общины рискуют подвергнуться процессу денационализации из-за принятого Киевом закона.
Президент Игорь Додон выразил надежду, что украинские официальные лица осознают негативные последствия закона и предпримут необходимые шаги, чтобы отказаться от него.
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