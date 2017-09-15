Президентура: Власти Кишинева продолжают хранить молчание

Правительство и парламент в Кишиневе молчат в условиях, когда Румыния, Болгария, Греция и Венгрия подписывают совместное письмо против закона об образовании в Украине.

Министр иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану и его коллеги Екатерина Закхарива (Болгария), Никос Коциас (Греция) и Питер Сзижжарто (Венгрия) направили главе украинской дипломатии Павлу Климкину, генеральному секретарю Совета Европы Торбджорну Джагленду и Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занниеру совместное письмо, в котором они выражают «озабоченность» и «глубокое сожаление» в связи с принятием Верховной Радой 5 сентября проекта закона об образовании Украины.

«Этот совместное обращение выражает заинтересованность подписавших сторон в защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и призывает украинские власти определить в этом контексте конкретные меры / решения, в духе сотрудничества и строгого соблюдения Украиной международных правил и стандартов в соответствующей области. В письме подтверждается необходимость использования всех инструментов, имеющихся в распоряжении Совета Европы и ОБСЕ, для обеспечения того, чтобы новые ограничительные положения, введенные Законом Украины об образовании, не повлияли на адекватную защиту основных прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам», говорится в пресс-релизе МИД, опубликованном в четверг AGERPRES.

Из молдавских высокопоставленных лиц только президент Игорь Додон выразил озабоченность судьбой довольно многочисленных молдавских и румынских общин, проживающих на территории Украины. Эти общины рискуют подвергнуться процессу денационализации из-за принятого Киевом закона.

Президент Игорь Додон выразил надежду, что украинские официальные лица осознают негативные последствия закона и предпримут необходимые шаги, чтобы отказаться от него.