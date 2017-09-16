Насколько уместным кажется Вам проведение референдума по вопросу объединения РМ с Румынией в 2018 году?

Председатель Национал либеральной партии Виталия Павличенко ответила на вопрос насколько уместным кажется ей проведение референдума по вопросу объединения РМ с Румынией в 2018 году.

«Сложно сказать. Есть мнение, что раскол в нашем обществе мог бы дать интересные резульаты на таком референдуме. Но я думаю, что полное разочарование граждан еще не обрело масштабов, когда они осознают, что единственным выходом является объединение с Румынией.

Для этого еще необходима готовность Румынии и больше свободных СМИ, в которых мы могли бы обсуждать возможности избавиться от советского прошлого и воспоминаний о нем.

Есть также страх перед системой, есть проблема того, что власть пока не видит выхода в объединении, но события в регионе могут обернуться так, что нам придется решать этот вопрос на референдуме, который «позволят» провести те, кто никогда не допускали, что единственным решением может быть объединение двух румынских государств», — отметила она.

Андриана Кептине