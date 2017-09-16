Парламент может инициировать процедуру приостановления полномочий и отстранения президента Додона

Если президент повторно отказывается подписать тот или иной закон, парламент может объявить о том, что президент нарушил Конституцию, и инициировать процедуру приостановления полномочий и отстранения главы государства. Таково мнение журналиста Виктора Никитуша, который в своем личном блоге пишет о намерении главы государства повторно отклонить кандидатуру, предложенную премьер-министром Павлом Филипом на должность министра обороны.

«Согласно статье 89, в случае, если президент Республики Молдова совершает тяжкие деяния, которые нарушают положения Конституции, его полномочия могут быть приостановленыпарламентом двумя третями от числа избранных депутатов. В случае одобрения предложения о приостановлении полномочий, парламент назначает референдум по вопросу отстранения от должности президента Республики Молдова. Президент Республики Молдова считается отстраненным от должности, если за это предложение проголосовало не менее половины участников в референдуме», — уточняет он.

Журналист считает, что во время визита президента в Туркменистан, он, несомненно, получит некоторые советы. «Не знаю, последует ли этим советам Игорь Додон. Но знаю, что после визита в эту страну молдавский президент будет обязан принять соответствующее решение. Оно станет поворотным событием в молдавской политике», — отмечает он, уточняя, что трудно сказать «будет ли его решение примирительным, и пойдет ли он на поводу у парламентского большинства».

Кристина Пендя