Додон: Я президент не Молдовы, а лишь ее большинства

Занимающий должность президента Игорь Додон опроверг сделанное им же в день выборов заявление о том, что «он является президентом всех граждан Молдовы».

Как заявил Додон накануне в эфире телеканала ProTV, он не является президентом молдован, которые не исповедуют христианство, не поддерживают молдавскую государственность, а также представителей сексуальных меньшинств.

«Я являюсь президентом большинства. Я не могу быть президентом всех 100 процентов граждан. Я не могу представлять сексуальные меньшинства, потому как мы - разные», - заявил Додон.

Он также уточнил, что «представляет большинство граждан Молдовы», признавая лишь тех, кто исповедует христианство и желают государственности Молдовы. «Других мы уважаем, но не более того», - заключил Додон.

Додон не уточнил, на каком основании в своих официальных поздравлениях или обращениях за рубежом он использует фразу «от имени всего молдавского народа».

Ранее уже сообщалось, что сразу после выборов 13 ноября 2016 года, Додон объявил, что «будет президентом всех». «И тех, кто считает себя правыми, и тех, кто считает себя левыми. Как тех, кто хочет в ЕС, так и тех, кто видит себя рядом в Россией», - заявлял Додон в ночь на 14 ноября 2016 года, после того, как узнал, что станет президентом.