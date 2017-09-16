16 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Додон: Я президент не Молдовы, а лишь ее большинства
16.09.2017

Занимающий должность президента Игорь Додон опроверг сделанное им же в день выборов заявление о том, что «он является президентом всех граждан Молдовы».

Как заявил Додон накануне в эфире телеканала ProTV, он не является президентом молдован, которые не исповедуют христианство, не поддерживают молдавскую государственность, а также представителей сексуальных меньшинств.

«Я являюсь президентом большинства. Я не могу быть президентом всех 100 процентов граждан. Я не могу представлять сексуальные меньшинства, потому как мы - разные», - заявил Додон.

Он также уточнил, что «представляет большинство граждан Молдовы», признавая лишь тех, кто исповедует христианство и желают государственности Молдовы. «Других мы уважаем, но не более того», - заключил Додон.

Додон не уточнил, на каком основании в своих официальных поздравлениях или обращениях за рубежом он использует фразу «от имени всего молдавского народа».

Ранее уже сообщалось, что сразу после выборов 13 ноября 2016 года, Додон объявил, что «будет президентом всех». «И тех, кто считает себя правыми, и тех, кто считает себя левыми. Как тех, кто хочет в ЕС, так и тех, кто видит себя рядом в Россией», - заявлял Додон в ночь на 14 ноября 2016 года, после того, как узнал, что станет президентом.


 
Количество просмотров:
100
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.