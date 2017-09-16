Автохамка на тротуаре в Кишиневе попыталась сбить снимавшего ее на видео активиста (ВИДЕО)

На перекрестке столичных улиц Петру Моилэ и Дософтей разразился скандал между пешеходом и ехавшей по тротуару женщиной-водителем.

Руководитель общественного движения «СтопХам Молдова» Александр Чолак поделился с жителями Кишинева видео, на котором он преградил путь ехавшей по тротуару автоледи. Нагловатая дама попыталась даже запугать Александра, трогаясь с места, но молодой проявил упорство и не ушел с дороги.

- Не дави меня! Не дави меня, пожалуйста! Сдавай назад, – напряженный, но убедительный голос Александра слышен на видео.

Инцидент произошел возле лицея им. А. С. Пушкина, где постоянно ходят дети. Дама попыталась возражать активисту, сделавшему ей замечание, что она не имеет права ездить по тротуару. Дело дошло до вызова полиции, но до приезда наряда женщина уехала.

Жители столицы Молдовы принялись бурно обсуждать опубликованный в Facebook видеоролик. Почти все они осудили наглую женщину и одобрили действия Александра.

«Пока не будет диких штрафов за парковку в неположенном месте и эвакуации автомобилей, такой бардак будет по всему городу», «Тоже вожу авто и почему-то нахожу где припарковаться», «Ничего страшного, если пройду целый квартал пешочком до места назначения», «Главный ее аргумент - TOTI ASA SE PARCHEAZA», «А в Правила дорожного движения девушка, по всей видимости, не заглядывала», «Купила должность, купила машину, осталось только купить кусочек асфальта, чтобы Александр к ней не цеплялся», «Развелось "принцесс", которым всё можно…» – написали горожане в комментариях к ролику.