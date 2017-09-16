Супруга Геннадия Хазанова съездила на Олимпиаду как пресс-атташе молдавской сборной

14 сентября на первом заседании комиссии общественного контроля при президенте Молдовы был представлен отчет о коррупции, мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных денег в течение последних пяти лет в национальном олимпийском и спортивном комитете (НОСК), которым руководит Николай Журавский. Оглашенные председателем комиссии Федором Геличем факты поразили присутствующих.

«Молдавские ведомости» рассказали о том, что происходит в НОСК и о семейном подряде четы Журавских. С тех пор как Журавский в 2011 году стал депутатом по спискам ЛДПМ, НОСК, который является общественной организацией, за последние пять лет получил из госбюджета 41 миллион 428 тысяч 300 лей и миллионы долларов от Международного олимпийского комитета.

«Предпринятые ранее попытки депутатов и НПО выяснить, на что были потрачены огромные средства, успеха не имели: все тщательно скрывалось руководством НОСК. Однако нам удалось все же кое-что выяснить», - сказал Федор Гелич, огласив часть полученной информации. Вот некоторые факты.

В 2015 году НОСК получил для участия в первых европейских олимпийских играх в Баку и Олимпиаде в Рио 12 миллионов 200 тысяч лей. Куда ушла часть бюджетных миллионов - неизвестно, поскольку все расходы спортсменов и членов делегаций на соревнованиях в Баку - прилет, размещение, питание и т.д. – взяла на себя азербайджанская сторона.

В 2016 году для участия в Играх в Рио Журавский выбил через парламент еще 7,8 миллиона лей. Таким образом, поездка молдавской делегации в Бразилию в прошлом году обошлась в 20 миллионов государственных денег – чтобы потратить столько, надо сильно постараться.

Председатель общественной комиссии сообщил о том, что один из предпринимателей передал ему диск с аудиозаписью своей беседы с Журавским, в ходе которой председатель НОСК просит пять тысяч евро за включение бизнесмена в список нашей официальной делегации на Олимпиаде в Рио.

«Мы стали разбираться в этом вопросе и выяснили, что НОСК торгует местами в наших официальных делегациях из квот, предоставляемыми нам МОК, - сказал Гелич. – Плата за включение в список нашей делегации на Играх - 5-12 тысяч евро в зависимости от места проведения и привлекательности соревнований.

Помимо миллионов долларов, которые ежегодно перечисляются национальным олимпийским комитетам, МОК в течение 15 месяцев до начала игр выделяет по 1500 долларов каждому спортсмену, попавшему в список участников. Эти деньги также проходят через олимпийский комитет, в котором Журавский решает на треть сократить пособия. Таким образом, за 15 месяцев только на одном спортсмене зарабатывает 7,5 тысяч долларов. А некоторые спортсмены не получили вообще никаких денег – у меня есть письменные жалобы с конкретными данными, в частности, от известного пловца Алексея Санькова, выступившего на Олимпиаде в Рио».

Гелич сообщил о результатах проверки минфином расходования бюджетных денег в НОСК, которые были направлены в антикоррупционную прокуратуру. «В состав официальных делегаций нашей страны на спортсоревнования, говорится в этом отчете, включаются граждане других страны, которые якобы спонсируют поездки наших делегаций, - сказал председатель общественной комиссии. – Я пытался узнать, кто входил в состав наших официальных делегаций на Играх. Оказалось, что в Молдове никто ничего об этих списках не знает. Мне удалось все же выяснить, что на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году в составе нашей делегации были 12 представителей России. А в одном из списков на Олимпиаду значилась как пресс-атташе нашей делегации жена Геннадия Хазанова. Чтобы больше урвать, в состав нашей делегаций на Олимпиады никогда не включали врачей».

Обсуждался на заседании комиссии и один из самых громких скандалов в молдавском спорте, о котором также рассказали «Молдавские ведомости». Вкратце его суть такова. В марте исполком НОСК РМ принял решение о приостановлении членства в своих рядах на неопределенный срок федерации тхэквондо. Фактически мотивом недовольства Журавского стало отстранение федерацией в 2016 году от должности наставника национальной сборной Владислава Мазура, уличенного в присвоении обманным путем денежных вознаграждений министерства молодежи и спорта, полагающихся за спортивные достижения другим тренерам. Формальным поводом послужили некие жалобы двух спортсменов. Не смутили Журавского и решение Всемирной федерации тхэквондо о лишении Мазура на год тренерской лицензии за подделку тренерской лицензии.

После того, как олимпийские чиновники решились на крайние меры, федерация тхэквондо приняла решение защищаться в международном Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария). НОСК был предупрежден о возможных негативных последствиях для себя, в том числе финансовых: в случае проигрыша НОСК будет обязан компенсировать федерации 40 тысяч евро судебных пошлин и затрат на услуги адвокатам. Слушание этого дела состоится в Лозанне 3 октября.

Между тем, в отличие от других видов спорта, молдавским тхэквондистам есть чем похвастаться: «золото» на первенстве Европы в 2014 году, «бронза» чемпионатов мира в 2015 и 2017 годах, первое участие в Олимпийских играх в 2016 году, а также проведение в Молдове ряда международных соревнований, включая престижный международный турнир серии G-1 Moldova Open 2017. При этом федерация не получила ни от государства, ни от НОСК, ни от других структур ни одной бэнуцы.

"Депутату Журавскому из бюджета выдали 41 000 000 лей, которые он профукал на "великие" достижения в спорте, - комментирует ситуацию Федор Гелич. - На эти деньги можно было содержать 100 поваров детских садов с зарплатой в 4000 лей в течение 8,5 лет, 100 пожарников, которые рискуют жизнью и погибают, спасая нас, с зарплатой в 10 000 лей, в течении 3,4 года. Чем думают депутаты, когда разбрасываются народными деньгами, в то время, когда говорят, что у нас "нет денег" на повышение зарплаты вышеназванной категории наших граждан да и многим другим?".

На основании представленных фактов и документов члены общественной комиссии по контролю при президенте приняли решение направить материалы в антикоррупционный центр, а также отослать письма для проведения аудита и ревизии использования бюджетных, внешних и спонсорских средств в министерство финансов, в Счетную палату, в профильную парламентскую комиссию, в Международный олимпийский комитет, в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством при Европейском Союзе.

Николай МЕНЮК