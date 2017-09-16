Новый глава делегации ЕС в Молдове провел первые встречи

Петер Михалко, стал новым руководителем делегации Европейского союза в Молдове, уже провел несколько встреч с представителями власти республики

Новый глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко делает первые шаги на своем посту. В пятницу он встретился с премьер-министром республики Павлом Филипом. Чиновники обсудили предстоящее участие республики в саммите Восточного партнерства, который состоится в ноябре текущего года в Брюсселе.

Председатель правительства заверил европейского чиновника в том, что кабинет министров Молдовы это — команда, которая может изменить ситуацию в республике. На следующей неделе Михалко проведет встречу с президентом Игорем Додоном. Накануне европейский чиновник вручил верительные грамоты главе государства.

"Господин Петер Михалко близко знаком с ситуацией в Республике Молдова, благодаря работе в стране в различные периоды времени и на различных должностях, начиная с 90-ых годов и по настоящее время… Уверен, что не вызывает у него удивления и восхищения имитация проевропейской позиции путем намерения внести в Конституцию приоритетом европейскую интеграцию", — написал на своей странице в соцсети Facebook Додон.

Михалко 45 лет. Он является выпускником МГИМО, где проучился 1989-1994 годы. По окончанию ВУЗа Михалко поступил на службу в министерство иностранных дел Словакии. В 2008-2009 годах был советником спецпредставителя ЕС В Молдове Кальмана Мижея. Перед назначением на должность главы делегации ЕС в Молдове дипломат работал послом Словакии в Греции. На новом посту он сменил Пиркку Тапиолу, проработавшего в Кишиневе с 2013-го года. Петер Михалко владеет несколькими иностранными языками, среди которых русский и румынский.