Мнение: что будет с российскими военными в Приднестровье

Российский политолог прокомментировал для Sputnik Молдова требование представителей правительства Молдовы вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН вопрос о выводе оперативной группы российских войск с территории непризнанной ПМР

Рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из приднестровского региона Молдовы отложено до октября. В пятницу, 15 сентября стало известно, что это произошло по догворённости российской и молдавской делегаций.

Ранее постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором говорится, что республика рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных.

Позже в МИД республики заявили, что "инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона.

Что может значить этот "тайм-аут"? Каким будет решение Генассамблеи? Что предпримут Россия, Молдова и Приднестровье? Своим мнением поделился с корреспондентом Sputnik российский политолог Владимир Брутер.

"Тайм-аут" связан с тем, что на самом деле ни одна из сторон не считает необходимым этот вопрос обсуждать на Генассамблее. Очевидно, что и Молдавия, и Россия предпочли бы договориться между собой, провести консультации. Правительство Молдовы заявило "максимальную планку", понимая, что придется все равно о чем-то договариваться с Россией. У Молдавии нет легальных инструментов для решения этого вопроса через ООН. Обращение в ООН — это попытка громко поднять вопрос, но не решить его", — считает эксперт.

Он уверен, что к октябрю ситуация исчерпает себя, и обсуждения на Генассамблее не будет.

"Более того, возможно, никакой ситуации нет. Если Россия проведет какие-то "косметические" действия, это вполне удовлетворит молдавскую сторону", — сказал собеседник.

Он добавил, что опасность эскалации конфликта в Приднестровье очень низкая. По его словам, немотивированный вывод российских военнослужащих из пунктов складирования вооружения мог бы привести к какой-то естественной эскалации, Приднестровье почувствовало бы себя беззащитным.

"Но если такой ситуации не будет, я не вижу больших угроз роста напряжения, Кишинев не может быть его источником. Если Украина попытается заблокировать участок границы, который находится в приднестровской зоне — теоретически ситуация может обостриться. Но я считаю эту вероятность настолько мизерной, что ее можно и не обсуждать вообще.", — констатировал Брутер.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ), расположенная на левом берегу Днестра, выполняет две основные задачи: осуществляет миротворческую миссию совместно с приднестровскими и молдавскими миротворцами, а также охраняет военные склады в районе населённого пункта Колбасна.

На сегодняшний день в составе ОГРВ в Приднестровье остаются два отдельных мотострелковых батальона (выполняют миротворческие задачи), батальон охраны и обслуживания.

Российская группировка в Приднестровье не имеет ударной направленности, не имеет средств обеспечения ПРО или ПВО, средств ядерного сдерживания, нет испытательных полигонов, радаров, узлов связи, артиллерии, авиации, танков, которые были бы сопряжены с российской армией.

За 25 лет миротворческой миссии, благодаря высокому профессионализму военнослужащих, в регионе не было ни одного серьезного инцидента. Приднестровье является единственным регионом на территории Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись.