Доходы и расходы населения растут, НБС

По данным Национального бюро статистики (НБС), во втором квартале этого года доходы населения составили в среднем 2227 лей в месяц на человека, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает IPN.

Заработная плата является наиболее важным источником дохода для населения, что составляет 43,2% при формировании доходов. За ней следуют социальные пособия, которые составляют 22% доходов домохозяйств. Денежные переводы из-за границы составляют 17,7%, а доходы от сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности - 13,8%.

Доходы городского населения были в 1,3 раза выше, чем доходы сельского населения. Сельское население, по сравнению с городским, больше зависит от трансфертов из-за пределов страны.

Среднемесячные потребительские расходы населения во втором квартале нынешнего года составили в среднем 2245,3 леев на человека, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная часть расходов - 44,3% - предназначена для потребления продуктов питания. На содержание жилья граждане выделили в среднем по 18,4%, а на одежду и обувь - 10,4%.

Другие расходы были направлены на здравоохранение - 5,5%, телекоммуникации - 4,5%, транспорт - 3,9%, благоустройство жилья - 3,8%, образование - 0,5% и т. д.