Конфликт между Кишиневом и Тирасполем смешной со всех точек зрения, мнения

Конфликт между Кишиневом и Тирасполем смешной со всех точек зрения. Любой политик и руководитель очень хорошо понимает, что в 1992 году существовал конфликт между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Заявление по данному поводу сделал бывший член Объединенной контрольной комиссии Ион Ляху на передаче „Fabrika” телеканала Publika TV, передает IPN.

,,Сегодня тираспольский режим, как было и до сих пор, является руководимой Москвой марионеткой, он не является независимым, не свободный в своих решениях”, сказал Ион Ляху.

Что касается заявления российского профессора по вопросам безопасности Алексея Фененко о том, что он не исключает военных конфликтов в приднестровском регионе между Россией и НАТО, Ион Ляху отметил, что эксперт обращает внимание на то, что подобный конфликт может произойти между Россией и НАТО, так как Молдова с точки зрения России, является республикой с таким режимом, который все более отчетливо скатывается к НАТО. ,,В настоящее время Москва это та, которая пришла к выводу, что подошла к конфликту”, считает полковник.

Историк и аналитик Руслан Шевченко отметил, что данное заявление российского эксперта является ответом на требования молдавских властей о выводе российских войск с территории приднестровского региона. По его мнению, это делается для того, чтобы обосновать необходимость сохранения российского контингента, с целью убедить всех в том, что Республика Молдова готовит военный конфликт, что Россия вынуждена будет отвечать, что война неизбежна.