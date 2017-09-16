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В столице в эти выходные перекроют несколько улиц из-за ремонта
16.09.2017

В столице в эти выходные вводят ограничения для транспорта. Как сообщили в мэрии, несколько улиц перекроют в связи с ремонтом на перекрестке проспектов Дмитрия Кантемира и Константина Негруцци. Транспорт перенаправят на соседние улицы.

Кроме того, в воскресенье перекроют проспект Штефана чел Маре между улицами Пушкина и Бэнулеску-Бодони.

На центральной площади в этот день состоится чемпионат телохранителей. Общественный транспорт перенаправят по улице Букурешть.


 
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