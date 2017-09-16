Влад Плахотнюк: Цель европейской интеграции может быть оговорена в Конституции

На этой неделе было принято несколько важных для нашей страны решений. Кабмин объявил имя кандидата на пост министра обороны. На эту должность выдвинули зампредседателя европейской народной партии Евгения Стурзу. Глава государства Игорь Додон кандидатуру отклонил, однако премьер Павел Филип выдвинул Стурзу повторно. Согласно Конституции, президент обязан утвердить кандидатуру.

Цель европейской интеграции может быть оговорена в Конституции. С инициативой внести соответствующие поправки в Основной закон выступил лидер демократической партии Влад Плахотнюк. Напомним, в 2014 году Конституционный суд постановил, что стремление в европейское сообщество является основополагающим элементом конституционной идентичности Молдовы.

Также на этой неделе кабмин решил повысить зарплаты работников бюджетной сферы. Согласно утвержденному законопроекту, рост составит 10%. Зарплата сотрудников сферы образования возрастет, начиная с сентября, остальных областей - с января 2018.

Лидер правящей партии Влад Плахотнюк потребовал ужесточить проверки в школах, детских садах и больницах. Он сообщил, что получил письмо от родителей, которые жалуются на низкое качество продуктов, поступающих в учебные заведения. Глава ДПМ обратился в госучреждения, уполномоченные принять необходимые меры.