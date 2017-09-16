16 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Влад Плахотнюк: Цель европейской интеграции может быть оговорена в Конституции
16.09.2017

На этой неделе было принято несколько важных для нашей страны решений. Кабмин объявил имя кандидата на пост министра обороны. На эту должность выдвинули зампредседателя европейской народной партии Евгения Стурзу. Глава государства Игорь Додон кандидатуру отклонил, однако премьер Павел Филип выдвинул Стурзу повторно. Согласно Конституции, президент обязан утвердить кандидатуру.

Цель европейской интеграции может быть оговорена в Конституции. С инициативой внести соответствующие поправки в Основной закон выступил лидер демократической партии Влад Плахотнюк. Напомним, в 2014 году Конституционный суд постановил, что стремление в европейское сообщество является основополагающим элементом конституционной идентичности Молдовы.

Также на этой неделе кабмин решил повысить зарплаты работников бюджетной сферы. Согласно утвержденному законопроекту, рост составит 10%. Зарплата сотрудников сферы образования возрастет, начиная с сентября, остальных областей - с января 2018.

Лидер правящей партии Влад Плахотнюк потребовал ужесточить проверки в школах, детских садах и больницах. Он сообщил, что получил письмо от родителей, которые жалуются на низкое качество продуктов, поступающих в учебные заведения. Глава ДПМ обратился в госучреждения, уполномоченные принять необходимые меры.


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.