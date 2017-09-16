Ион Маноле: Мы способны очень хорошо организовывать свою работу, независимо от избирательной системы

Андриана Кептине

В интервью для портала ТРИБУНА исполнительный директор Ассоциации Promo-LEX Ион Маноле рассказал о мониторинге предстоящих парламентских выборов, о преимуществах и недостатках смешанной избирательной системы, а также об основных особенностях будущих выборов, и о ряде других немаловажных аспектов.

T.: Г-н Маноле, Promo-Lex делегирует наблюдателей на все выборы в Республике Молдова. Будете ли Вы осуществлять мониторинг и на следующих парламентских выборах? Есть ли у Вас уже какие-нибудь договоренности на этот счет?

И.M.: За последние 8 лет Ассоциация Promo-LEX пыталась внимательно следить за всеми демократическими процессами в нашей стране. Мы считаем, что реформы и процессы реформирования государственных учреждений, начавшиеся в 2010-2011 гг. приобрели огромную значимость для молдавского общества, и исходя их этого, присутствие и мониторинг со стороны независимых наблюдателей считаем необходимым. Да, мы будем осуществлять мониторинг будущих парламентских выборов, а до тех пор будем пристально следить за всми законоадтельными процессами, поведением и открытостью власти в связи с соблюдением действующего законодательства и принятых обязательств.

T.: Изменение избирательной системы усложняет деятельность наблюдателей от Promo-Lex? Удастся ли Вам найти наблюдателей для всех одномандатных округов?

И.M.: Изменение избирательной системы не влияет на нашу деятельность. Мы располагаем достаточным опытом и способны очень хорошо организовывать свою работу, независимо от избирательной системы. Наш мониторинг и отчеты будут такими же профессиональными, и будут по-прежнему содержать все наши наблюдения и рекомендации.

T.: Пройдут ли наблюдатели Promo-Lex дополнительное обучение вследствие ввода смешанного голосования?

И.M.: Конечно, наши наблюдатели каждый раз проходят курс обучения, и мы работаем в соответствии с обновленным законодательством.

T.: Насколько реальным считаете участие приднестровских избирателей в следующих парламентских выборах, которые пройдут по новой системе?

И.M.: Это сложная и противоречивая тема. Государство обязано обеспечить осуществление права голоса всем гражданам. Так как на неконтролируемых территориях довольно много избирателей (более 10% от общего их числа), их участие может повлиять на результаты выборов. Но существует еще понятие осознанного выбора. Чтобы гражданин смог сделать осознанный выбор, он должен соблюсти несколько обязательных условий. Во-первых, граждане должны иметь доступ к информации, и во-вторых, иметь возможность принимать участие в предвыборных встречах с кандидатами и их сторонниками. Избиратели на Востоке Республики Молдова являются самой неосведомленной категорией граждан. В создавшихся условиях они являются самыми подверженными манипуляциям избирателями, особенно учитывая региональную пропаганду и СМИ. Граждане с левого берега Днестра почти полностью изолированы от Кишинева. Регион могут посещать только некоторые политики, деятели культуры и общественные деятели из Кишинева, в то время как другим въезд в регион запрещен. Кроме того, новая избирательная система очень осложнит процесс обеспечения соблюдения положений Кодекса о выборах, а это может скомпрометировать весь процесс, а также сам институт парламента.

T.: Каковы, по-вашему, преимущества и недостатки смешанной избирательной системы?

И.M.: Promo-LEX проводил целый ряд дебатов на эту тему, и мы можем смело утверждать, что у любой системы есть свои преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны. Соответственно, изменение избирательной системы может решить одни проблемы, но и создать другие, которые могут оказаться даже сереьзней, особенно если учитывать, что многочисленные выявленные проблемы и рекомендации Promo-LEX, которые были напрвлены на рассмотрение Конституционного суда, остались без ответа. С нашей точки зрения, приоритетным должно быть решение проблем, а с изменением избирательной системы можно было не торопиться, и начать применять новую систему в 2022 году.

T.: При подготовке к миссии по мониторингу парламентских выборов будете ли Вы учитывать возможное проведение второго тура в одномандатных округах, о котором все чаще говорят в последнее время? Вообще, считаете ли Вы необходимым такое нововведение?

И.M.: Мы будем наблюдать и за первым, и за вторым туром. Думаю, что в стране, которая постоянно находится в переходном к демократии периоде, необходим избирательный порог, а в нынешних условиях и второй тур.

T.: Как Вы думаете, изменят ли нынешнюю ситуацию протесты гражданского общества и оппозиции против смешанного голосования?

И.M.: Насколько я заметил, до сих пор протесты и рекомендации гражданского общества были проигнорированы. Нам остается лишь надеяться, что все-таки наша эксперная оценка и рекомендации будут оценены и проанализированы, потому что мы действуем в общественных интересах, и никогда не преследовали политических целей. Пришло время уже понять это.

T.: В целом, каковы будут основные особенности новых парламентских выборов?

И.M.: Я не хотел бы опережать события, тем более что еще есть достаточно времени, и многие аспекты предстоящих выборов остаются неизвестными. Все-таки коррупция, которой мы прославились на весь мир, отсутствие доверия к политикам и правосудию, а также массовая эмиграция молодежи, и не только, остаются основными проблемами, с которыми сталкивается, и еще долго будет сталкиваться молдавское общество. В данном контексте, с большим сожалением вынужден констатировать, что молдавские политики от своей неспособности предоставить гражданам ясную перспективу решения всех этих проблем и развития страны, прибегают к расколу общества. Мы видим, что ежедневно у нас подпитываются разнообразные страхи и радикализируются определенные послания, а это становится основными особенностями, с которыми нам придется столкнуться во время следующих выборов.

T.: В условиях смешанной избирательной системы, какие меры должна предпринять Центральная избирательная комиссия, участники выборов и организации гражданского общества?

И.M.: Ответ я уже озвучил. ЦИК обязана соблюдать законоадтельство, а именно, создать и обеспечить равные условия для всех конкурентов. Участникам выборов тоже выпала чрезвычайно важная роль. Они должны быть примером для избирателей и своих сторонников. Их посыл становится нормой для общества, и соответственно, их посыл должен быть поучительным и цивилизованным. Гражданское общество продолжает оставаться «сторожеывым псом». Мы, как организация гражданского общества, продолжим продвигать и взывать к правам человека, продолжим информировать людей, и воспитывать в них гражданский дух, а также осуществлять мониторинг демократических процессов в стране, и здесь мы очень рассчитываем на мудрость народа.