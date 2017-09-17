Как оппозиция может подловить правящую власть

В последнее время многое указывает на то, что после возобновления работы парламента, власть предложит новые поправки к Кодексу о выборах. Они, скорее вего, будут связаны с вводом второго тура голосования по одномандатным округам. Ясно, что ввод второго тура выгоден власти, потому что помешает социалистам одержать победу в большинстве округов, увеличит шансы демократов, что в свою очередь поспособствует улучшению отношений власти в ЕС.

Также ясно и то, что правоцентристская проевропейская оппозиция окажется в весьма затруднительном положении, потому что ДПМ призовет ее поддержать инициативу, направленную на снижение риска прихода к власти пророссийских сил, и любое решение оппозиции будет ей невыгодно. Если оппозиция не поддержит идею, ее обвинят в подыгрывании пророссийским силам, а если наоборот – поддержит, тогда ее также обвинят в сговоре с властью. Но еще сложнее для правоцентристской проевропейской оппозиции будет ситуация, когда власти удастся убедить ЕС в необходимости ввода этой поправки, и Брюссель с этим согласится, ведь в нынешней геополитической конъюнктуре и при интересе к нам великих держав мира, ничего нельзя исключать.

Представители правоцентристских партий уже заявили, что не поддержат внесение поправок в законодательство о выборах, и они категорически против изменения правил игры в преддверии выборов. Правоцентристская проевропейская оппозиция продолжает настаивать на отмене закона о вводе смешанной избирательной системы, и на сегодня запланирован протест в связи с этим вопросом. Но все это не решает проблем оппозиции, потому что все, что она делает – это просто реакция на повестку дня власти, потому что своей повестки дня у оппозиции нет.

Если оппозиция хочет быть на уровне, ей необходимо не только обороняться, но и атаковать. Например, оппозиция могла бы предложить власти поправку в Кодекс о выборах, которая предусматривала бы запрет для депутатов менять свою принадлежность после избрания в парламент. То есть, если депутат был избран от определенной партии или как независимый кандидат, то он не должен менять своей принадлежности ни под каким видом. Если что-то не устраивает – сложи мандат. Только так оппозиция могла бы быть уверенной в том, что партия, набравшая минимум мандатов, не станет потом правящей при помощи перебежчиков из другиех партий. И кстати, если оппозиция выдвинет такого рода поправку, это отнюдь не будет означать, что она согласна с вводом смешанного голосования, и поддерживает его. Она и впредь может настаивать на отмене смешанной системы, потому что данная поправка действительна и для пропорциональной избирательной системы.

Если оппозиция хочет заставить власть играть не только по собственным правилам, ей следует предложить эту поправку, которая к тому же даст возможность проверить, насколько власть готова к сотрудничеству с оппозицией, как о том твердят ее некоторые «эмиссары». Если власть проигнорирует или отклонит эту инициативу, у оппозици появится лишний повод отказаться от сотрудничества и обвинить власть в авторитарности.

Вообще-то, в создавшейся ситуации такой подход может стать единственным эффективным оружием для правоцентристской проевропейской оппозиции, но пока еще не ясно, понимает ли это сама оппозиция…

Думитру Спэтару