ТОП – 10 знаковых событий в отношениях Республики Молдова с ЕС

Так как отношения между Республикой Молдова и Европейским союзом переживают непростые времена, ТРИБУНА решила составить условный рейтинг знаковых событий в двусторонних отношениях. Мы это сделали также в надежде на то, что это поможет осознать те огромные усилия, что были приложены в этом направлении, а также достигнутые успехи, и необходимость сохранения дружественных отношений в будущем.

1). Зарождение официальных двусторонних отношений

Отношения между Республикой Молдова и Европейским союзом официально стартовали при подписании 28 ноября 1994 года Соглашения о сотрудничестве и партнерстве, которое вступило в силу 1 июля 1998 года. Этот документ заложил основу сотрудничества Республики Молдова с ЕС в политической, торговой, экономической, юридической, культурной и научной сферах.

2). Включение РМ в Европейскую политику соседства

В мае 2004 года Республика Молдова была включена в Европейскую политику соседства, а План действий был подписан 22 февраля 2005 года.

3). Учреждение Делегации ЕС в Республике Молдова

6 октября 2005 года в Молдове была учреждена Делегация Европейского союза. Это было сделано с целью упрощения двустороннего диалога. Делегация работает в Молдове уже более 12 лет, и сыграла особую роль в развитии двусторонних отношений.

4). Вступление Республики Молдова в Юго-восточный европейский процесс сотрудничества

4 мая 2006 года Республика Молдова присоединилась к Юго-восточному европейскому процессу сотрудничества, что стало еще одним подтверждением принадлежности нашей страны к Юго-восточному пространству, и открыло новые перспективы в отношениях между нашей страной и ЕС.

5). Запуск Партнерства по мобильности ЕС-Молдова

В июне 2008 года было запущено Партнерство по мобильности РМ-ЕС, которое дало существенный импульс развитию двусторонних отношений.

6). Вступление Республики Молдова в Европейское энергетическое сообщество

1 января 2010 года Республика Молдова стала полноправным членом Европейского энергетического сообщества. Это было серьезным шагом к двустороннему энергетическому сотрудничеству.

7). Создание Группы за европейское действие Республики Молдова

Также в январе 2010 года, по инициативе Румынии и Франции, с целью продвижения интересов Республики Молдова на европейской арене, была создана Группа за европейское действие Республики Молдова.

8). Старт переговоров и последующее подписание Соглашения об ассоциации с ЕС

В январе 2010 года был дан официальный старт переговорам по Соглашению об ассоциации РМ-ЕС. 28-29 ноября 2013 года, на III Саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе, Республика Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС и Соглашение о создании углубленной и всеобъемлющейзонысвободной торговлиРМ-ЕС. 1 сентября 2014 года 28 министров иностранных дел стран-членов ЕС подтвердили вступление в силу Соглашения об ассоциации.

9). Старт переговоров и последующее подписание Соглашения о безвизовом режиме с ЕС

15 июня 2010 года стартовал Диалог РМ-ЕС в сфере отмены визового режима с ЕС. 24 января 2011 года Республика Молдова получила План действий по либерализации виз. 28-29 ноября 2013 года, на III Саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе, Республика Молдова подписала Соглашение о либерализации визового режима с ЕС. 27 февраля 2014 года Европейский парламент проголосовал (460 из 510 депутатов проголосовали «за») за отмену виз для граждан Молдовы при пересечении границ ЕС. Голосование Европейского парламента было подтверждено Советом Европы 14 марта 2014 года, а уже 28 апреля 2014 года визовый режим с ЕС был отменен.

10). Подписание Соглашения о вступлении Молдовы в Европейскую общую авиационную зону

26 июня 2012 года было подписано Соглашение о вступлении Республики Молдова в Европейскую общую авиационную зону, что впоследствии привело к либерализации рынка авиаперевозок Республики Молдова.