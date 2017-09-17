Леонид Брежнев сажал в Кишиневе деревья, а фильм Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» купили 112 стран

В каждой эпохе есть яркие и интересные личности, достойные того, чтобы называться героями своего времени. «Комсомолка» вспомнит об известных людях в Советской Молдавии, имена которых не забывают до сих пор.

«Красивый молдаванин» Леонид Брежнев

В нашей республике Брежнев работал всего лишь два с небольшим года (1951-1953), но Молдова его вспоминает лишь добрыми словами. До сих пор говорят, что в 1952 году, на XIX съезде КПСС, Сталин увидел из президиума Брежнева в первом ряду и спросил, кто это. Ему ответили, что это первый секретарь ЦК Компартии Молдавии. «Какой красивый молдаванин!» - в задумчивости проговорил Сталин.

...Первый секретарь ЦК Компартии Молдавии приехал в Кишинев в послевоенный период, когда Советская Молдавия только стала приходить в себя после разрухи. Люди, которые работали с ним, вспоминают Леонида Ильича только хорошими словами: любимец народа и любимец подчиненных; ни капли чванливого бюрократизма, только открытость и общительность. Хотя в период работы в Молдове его упрекали и в глупых экспериментах над природой. Говорили, что именно он распорядился вместо традиционных сельхозкультур выращивать здесь хлопок и цитрусовые. На самом деле это была идея, которую воплощали по решению съезда партии 1948 года.

В начале своей партийной карьеры в Молдавии Брежнев был полон энтузиазма. В нашей республике его интересовало абсолютно все. Одна из его заслуг - закладка самого большого парка столицы с Комсомольским озером.

- Что бы ни говорили, именно во время правления Брежнева Молдавия стала развитой республикой, - считает бывший первый секретарь ЦК Компартии Молдавии, зампред Совмина СССР Иван Бодюл. - Но наша республика никогда не была иждивенкой. Мы выращивали в год 350 тысяч тонн мяса в живом весе, а сдавали Москве 140 тысяч тонн. Помнится, в 1975 году СССР выпустил 8,3 миллиарда условных банок плодоовощной продукции. На долю МССР пришлось два миллиарда. Молдавия выпускала 45% табака от всего произведенного в СССР! Мне Леонид Ильич говаривал: «Молдавия просто спасает Советский Союз. Если бы не вы, нам пришлось бы закупать табак за границей за золото!»

«Своенравная цыганка» Светланы Тома

Красавицу цыганку Раду из фильма «Табор уходит в небо» полюбили все и запомнили надолго. Светлана ТОМА, что называется, проснулась знаменитой. Светлана Андреевна давно живет в России, у нее гражданство другой страны. Светлана Тома в 2001 году получила звание заслуженной артистки России, но мы всегда считали и будем считать ее своей и рады видеть, когда она приезжает в Молдову.

«Табор уходит в небо» стал легендой кинематографа, а Светлана ТОМА в роли Рады надолго стала воплощением мечты о любви, красоте и свободе. Тогда, в 1976 году, этот фильм смотрела вся страна, и, несмотря на то, что с тех пор Тома снялась в десятках картин, ее помнят и любят именно за роль цыганки. Светлана Андреевна по-прежнему удивляет своей красотой и востребована, как и раньше – снимается в модных сериалах.

Эмиль Лотяну не только снимал кино, но и был композитором

Молдавский кинематограф ассоциируется именно с его именем, именем Эмиля Лотяну, хотя основная часть фильмов, сделавших Лотяну знаменитым, были сняты на «Мосфильме». Но дебютировал он все-таки в родном Отечестве, на родной киностудии, с революционной лентой «Ждите нас на рассвете». Больше 10 лет, с 1962 по 1973 гг., он работал режиссёром на киностудии «Молдова-филм», где и были поставлены его картины «Красные поляны» и «Лэутары» - фильм, отмеченный призом кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

С 1973 года Лотяну работал на киностудии «Мосфильм». Особую популярность ему принесла экранизация Горького «Табор уходит в небо», которая заставила говорить о себе весь мир. Картину купили 112 стран. И до сих пор этот рекорд не может побить ни один из наших фильмов.

Очень тепло принял и до сих пор принимает зритель экранизацию Чехова «Мой ласковый и нежный зверь» и фильм «Анна Павлова». В конце 1980-х годов Лотяну вновь вернулся на «Молдова-филм», работал на молдавском телевидении. В течение всей творческой жизни Эмиль Лотяну сам писал сценарии к своим фильмам. Талантливый человек талантлив во всем: кинематографист Лотяну выпустил несколько сборников стихов и рассказов и попробовал себя в качестве композитора в фильме «Скорлупа».

Он ушел из жизни в 2003 году, собираясь снять новую драму о любви - «Яр», которая могла бы потрясти мир и изменить жизнь самого режиссера. Но не успел...

Основатель рока в МССР

Михай Долган - один из самых знаменитых композиторов и музыкантов Молдовы, бессменный руководитель ансамбля «Норок». Ансамбль в 60– 70-х годах завоевал симпатии публики в большинстве республик бывшего СССР.

Михай Долган - музыкант, народный артист Молдавии, кавалер Ордена Республики. По окончании в 1964 году музыкальной школы имени Штефана Няги работал в филармонии, затем художественным руководителем нескольких ансамблей. С 1967 года возглавлял вокально-инструментальный ансамбль «Норок». Автор многих шлягеров: «Почему плачут гитары?», «Поет артист», «Примэвара», «Кямэ-мэ», аранжировок нескольких народных песен, например: «М-ам порнит ла Кишинэу» и «Фрунзэ верде ши-о спикэ».

16 марта 2008 года Михая Долгана не стало. Последние месяцы жизни Михай Долган мужественно боролся с раком поджелудочной железы. Но болезнь одолела известного музыканта. Михай Долган похоронен на Армянском кладбище.