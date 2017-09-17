Алименты и штрафы теперь можно уплатить на пограничных пунктах

Новый способ погашения задолженностей увеличит поступления в госбюджет, утверждают в МВД.

Граждан Молдовы, не заплативших административных штрафы, не выпускают из страны. Теперь погасить задолженность можно прямо на пограничных пунктах. Механизм позволит увеличить поступления в госбюджет, считают в МВД.

- Квитанция выписывается в двух экземплярах, один остается у нарушителя. Платит на месте, деньги кладут в специальный конверт, после этого его в течение 36 часов передают в банк, - пояснил prime.md юрист Пограничной полиции Влад Мунтяну.

На пограничных пунктах можно уплатить алименты, долги и различные виды штрафов. Подобные правила уже действуют и в других странах.

- Это хорошо, выгодно, - утверждают многие граждане Молдовы на пограничном пункте. – Человек не тратит свое драгоценное время.

Штрафы, выписанные Пограничной полицией, Бюро по миграции и беженцам, а также за нарушение общественного порядка на таможне оплатить нельзя.

В прошлом году в Молдове зафиксировали около 420 тысяч правонарушений. Сумма штрафов превысила 190 миллионов леев.

Тем временем Министерство внутренних дел приняло Постановление, предусматривающее упрощение формы взыскания штрафов на месте установления правонарушения. С пятницы, 15 сентября, сотрудники полиции начали взыскивать штрафы за нарушение правил дорожного движения непосредственно на месте совершения правонарушения.