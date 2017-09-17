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У здания правительства будут отбиваться от захватов и нападений
17.09.2017

В центре Кишинева соберутся сотрудники охранных структур из 18 стран, в том числе из Китая, Иордании и Израиля

На площади Великого национального собрания, перед зданием правительства, в воскресенье начнутся соревнования "Bodyguard 2017", в которых примут участие 100 лучших телохранителей из 18 стран.

Программа соревнований охватит весь комплекс основных направлений, связанных с практикой личной охраны: техника и тактика охранных мероприятий, рукопашный бой, огневая подготовка, безопасность во время управления автомобилем и доврачебная помощь.

Чемпионат мира Bodyguard — 2017 впервые пройдет в Кишиневе. Они продлится до 19 сентября.

Движение общественного транспорта в центре Кишинева в воскресенье будет перенаправлено на прилегающие улицы.


 
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