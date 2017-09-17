Антидемократический законопроект министерства юстиции раскритиковала глава USAID в Молдове

Глава Агентства по международному развитию США (USAID) в Молдове Карен Хиллиард выразила обеспокоенность по поводу законопроекта, предложенного министерством юстиции, которое потребовало введения ограничительных мер в деятельность неправительственных организаций Молдовы.

Законопроект предусматривает, что организации, которые получают финансирование из-за рубежа, должны будут подавать в министерство юстиции квартальные и годовые финансовые отчеты.

Представители НПО оценили это как запугивание. Дипломат, в свою очередь, заявила, что законопроект содержит положения, ограничивающие деятельность НПО.

– Мы считаем, что это тревожный проект. Он вызывает тревогу по нескольким причинам. В первую очередь, с нашей точки зрения, до сих пор Молдова набирала неплохой темп по части поддержки гражданского общества, была усовершенствована законодательная база в этой области. Было принято так называемое «правило 2 %», согласно которому граждане Республики Молдова могут пожертвовать неправительственным организациям и благотворительным фондам до 2% процентов от налогов и сборов, которые они платят. Эта законодательная инициатива была разработана в результате консультаций с общественностью, с гражданским обществом на основе консенсуса.

Законопроект, предложенный министерством юстиции, является шагом назад. Ограничения в нем шокирующие, потому что до сих пор власти плодотворно сотрудничали с гражданским обществом. Это запутанная ситуация. Я боюсь, что после принятия этого закона Молдову можно будет сравнить с наиболее репрессивными режимами в регионе. Мы озадачены и очень обеспокоены, – заявила в одном из интервью глава Агентства по международному развитию США (USAID) в Молдове Карен Хиллиард.

Действительно, Республика Молдова идентифицирует себя как государство с западной демократией, но в то же время собирается ввести такой антидемократический закон.

Недавно Игорь Додон заявил, что ДПМ занимается «замыливанием глаз» Западу и попыткой дестабилизации ситуации в Молдове.