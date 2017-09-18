В Молдове, чтобы покончить с коррупцией, надо запретить нанашей!

Иначе коррупция и нанашизм окончательно съедят нашу страну.

Один из отличных способов покончить с коррупцией предложил на свой страничке в соцсетях известный молдавский бизнесмен Данил Балабан. Он предлагает законодательно запретить институт нанашей. «Ведь это не просто статус, эта целая структура, - считает Данил. - И, с моей точки зрения, эта структура сеет покрывательство и коррупцию».

Это так. Нанашей у нас ведь как выбирают? Или с положением, или со связями, или с деньгами, или со всем вместе. Что-то я не встречал безработного и бедного нанаша. Кому такой нужен. Нанаш должен, во-первых, достаточно «положить», а во-вторых, помогать потом молодой семье. А какой спрос с безработного и нищего, пусть он хоть трижды распрекрасным родственником?

Поэтому, как сезон свадеб, так уважаемых людей, депутатов разных и членов правительства на части рвут, на свадьбы. Чтобы если что, чуть проблема, если выяснения, первый вопрос ведь какой? Ты знаешь, кто мой нанаш?! Нарушил правила дорожного движения — сразу звонок нанашу! Накосячит — сразу нанашом прикрывается. И начинают меряться, у кого нанаш круче. Это как один из атрибутов хорошей жизни. Есть дом или квартира нормальная, машина, значит и нанаш должен соответствовать.

И самое главное, что нанаш считает своим долгом вступиться и защитить. Поэтому на работу берут не по профессиональным качествам, а по качествам нанаша. Если нанаш — крутой, пусть у тебя хоть три класса образования и два коридора, примут как миленького.

А жаль, что такую традицию, как всегда изгадили и превратили в бизнес. Она, традиция, веками создавалась, из поколения в поколение передавалась. Никогда не смотрели, кто, где работает, какой пост занимает и сколько денег имеет. Уважение — вот что было главным.

Сегодня же, если человек не занимает тепленький пост в министерстве, не сидит в депутатском кресле или не является бизнесменом, шансов стать нанашом у него крайне мало. Поэтому прав Данил Балабан, ой, как прав! Надо запрещать нанашей! Бедных и без связей разве что оставить.

Сам подумываю жениться. Так что, может, поскорее на это дело решиться, да найти нанаша, побгаче, с положением и связями. Пока их, на самом деле, не запретили. Поможет молодой семье, если что...

Леонид Рябков