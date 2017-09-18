Союзник президента Додона

Президент Республики Молдова Игорь Додон становится все более скованным в своих действиях и вынужден действовать только в определенных рамках, чтобы не доставлять хлопот правящей власти. В своем качестве верховного главнокомандующего он почти лишен возможности принимать решения в связи с участием молдавских военных в международных миссиях, а также не может повлиять на назначение министра обороны.

Будучи тем, кто созывает и проводит заседания Высшего совета безопасности, он лишен возможности выносить на обсуждение вопросы, неудобные власти, и имея право на законоадетельные инициативы, у него нет реальных шансов подвигать законы, которые не удобны парламентскому большинству. Также, наш президент имеет право воспротивиться промульгации того или иного закона, но реальность такова, что он не может припятствовать вступлению в силу этих законов.

Еще нашему президенту не дают даже реализовать свое право провести консультатвный референдум, а лучший тому пример – блокирование властью референдума, который должен был состояться 24 сентября. Одним словом, Игорь Додон со всех сторон скован в своих действиях, и вынужден послушно стоять в сторонке, а это не может не отразиться на его политическом рейтинге.

Игорь Додон все это понимает и, похоже, намерен действовать, чтобы изменить это невыгодное для себя положение. А единственным его союзником в этом деле может стать избиратель. Именно поэтому Игорь Додон все чаще говорит о протестах, которые он намерен провести, и кульминацией которых может стать даже Великое Национальное собрание. Власти эти планы Игоря Додона, конечно же, не по нраву, но она и не оставляет ему другого выхода.

Сейчас Игорь Додон по-прежнему самый популярный в стране политик, а ПСРМ — самая популярная партия, и это позволяет президенту рассчитывать на широкую поддержку народа в борьбе, которую он решил вести против правящей власти. Сейчас как раз очень удобный момент для удара, и глава государства дает понять, то не упустит его. Если он не примет какие-нибудь меры, это скажется на его популярности среди избирателей. Если он позволит и впредь топтать себя ногами, он предстанет в свете беспомощного и трусливого президента. Игорь Додон загнан в угол, и поэтому он вынужден напасть.

Поэтому, вскоре мы можем стать свидетелями жестокой битвы между президентом и ПСРМ, с одной стороны, и правящей властью, с другой стороны. Скорее всего, Игорь Додон не остановится даже рискуя получить импичмент, о котором стали говорить все чаще, потому что отстранение от должности президента позволит Игорю Додону сделать намного больше, чем он может сделать в качестве главы государства.

Думитру Спэтару