Повышение притягательности Восточного партнёрства, роль России и последствия для Молдовы

Прежде чем говорить о Восточном партнёрстве+ или о европейской перспективе, необходимо упрочить демократические реформы за счёт постановки конкретных условий, расширения возможностей гражданского общества и СМИ, занимающихся расследованиями...

Почти два месяца остаётся до очередного саммита Восточного партнёрства (ноябрь 2017 года), который соберёт в Брюсселе национальных и наднациональных лидеров Евросоюза, а также руководство шести восточных соседей ЕС, в том числе Молдовы. Прошло уже 8 лет с того момента, как Партнёрству был дан старт. С тех пор страны региона пережили множество политических кризисов, позитивных изменений и отступлений в процессе проведения реформ, а их отношения с ЕС неизменно становились всё более зрелыми.

Для того, чтобы дать новый импульс восточному измерению Европейской политики соседства и воплотить в жизнь положения Глобальной стратегии ЕС (IPN, 25 июля 2016 г.) и пересмотренную Европейскую политику соседства (IPN, ноябрь 2015 г.), Европейский парламент намерен принять пакет рекомендаций для других европейских учреждений.

Некоторые из этих рекомендаций носят политический характер, делая упор на европейскую перспективу (статья 49 Договора о ЕС.) для стран-партнёров, то есть для 6 стран Восточного партнёрства, поскольку они являются европейскими государствами. Пакет рекомендаций, обсуждённый в Парламентской комиссии по иностранным делам (14 сентября 2017 г.) 5 раз упоминает надлежащее управление, 4 раза – верховенство закона и 3 раза – права человека. Все эти элементы являются „стержневыми европейскими ценностями”, от которых в долгосрочной перспективе зависит само существование Евросоюза. В отличие от некоторых стран ЕС (Венгрия, Польша), где эти ценности ущемляются, в странах Восточного партнёрства они ещё даже не успели укорениться. По этой причине призыв евродепутатов к эффективной борьбе с коррупцией, повторённый трижды, следует понимать и как способ продвижения европейских ценностей. На самом деле без этих ценностей структурная европейская интеграция невозможна.

Отдельное место в рамках рекомендаций занимают гражданское общество и электоральное законодательство. Точнее говоря, депутаты Европарламента призывают европейские учреждения укрепить неправительственный сектор в шести странах-партнёрах ЕС путём противодействия законодательству, направленному на препятствование работе гражданского общества. Также указано на необходимость достичь консенсуса с гражданским обществом и оппозицией при пересмотре электорального законодательства. Таким образом, Брюссель осознаёт, что иного партнёра на местном уровне, имеющего демократическую направленность и способного осуществлять надзор за властями, у него нет. Потому защита и гражданского общества расширение его возможностей являются ключевой задачей при проведении реформ в шести этих странах.

Большинство сформулированных Европарламентом рекомендаций касаются тех практических преимуществ, которые Восточное партнёрство должно дать этим странам в будущем (инвестиции, инфраструктура, энергетика и т. д.). Некоторые из предложений евродепутатов выходят за рамки намерений, обозначенных Еврокомиссией в её Плане действий по реализации потенциала Восточного партнёрства на 2017–2020 годы, который был предложен в конце 2016 года. К ним относятся развитие инфраструктуры широкополосной связи, отмена роуминговых сборов между странами Евросоюза и странами-партнёрами, включая введение односторонних тарифных преференций для ряда товаров, импортируемых из региона.

Восточное партнёрство – взаимозависимость, несущая в себе риски

Устойчивость результатов Восточного партнёрства обусловлена ​​глубиной взаимозависимости, сформированной между поставщиком (Евросоюзом) и потребителем (6 странами Восточного партнёрства). Поэтому, чем больше возникает взаимосвязей и, соответственно, взаимозависимостей, тем основательнее и прочнее становится влияние ЕС на его соседей.

Создание сети взаимозависимостей может стать реальностью благодаря Европейскому инвестиционному плану, который был предложен евродепутатами Украине и другим странам Восточного партнёрства в случае успешного проведения ими реформ. Это позволит разработать инфраструктурные проекты в транспортной сфере, в энергетике и торговле, способные диверсифицировать физические и экономические связи между ЕС и регионом.

Но любая взаимозависимость предполагает принцип взаимности. Поэтому благодаря взаимозависимостям, сформированным с его восточными соседями, Евросоюз начинает играть двойную роль – поставщика и, в определённой мере, потребителя результатов тех политических и социально-экономических процессов, что протекают в странах Восточного партнёрства. По этим причинам ключевой задачей является оказание поддержки: (i) в реализации соглашений о либерализации визового режима; (ii) в принятии природоохранного законодательства; (iii) в укреплении безопасности; (iv) в осуществлении Соглашений об ассоциации и т.д. Реализация этих озвученных депутатами Европарламента мер выгодна и 6 этим странам, и для самому ЕС. Так, выполняя соглашение о либерализации визового режима, Евросоюз обеспечивает себе эффективно управляемые границы на своих восточных рубежах. Внедрение европейского законодательства в сфере окружающей среды поможет в предотвращении экологических инцидентов с негативным воздействием на здоровье европейских граждан. Укрепление потенциала стран региона в области безопасности сделает их более устойчивыми к внутренним и внешним гибридным угрозам. А благодаря Соглашениям об ассоциации и иных типам соглашений политическая и экономическая ситуация в шести этих странах станет более предсказуемой, управляемой и стабильной.

Но европейская интеграция – это живой процесс. Он включает в себя различных участников, многие из которых (коррумпированные политические силы, группы интересов) желали бы получить выгоду от взаимосвязей, предоставляемых ЕС на благо граждан и общества. Поэтому при проведении реформ нужно соблюдать большую осторожность, чтобы предотвращать любые попытки извратить европейские проекты.

Прогресс в предъявлении конкретных условий, дифференцированный подход, финансовая помощь на основе принципов „больше за большее” и „меньше за меньшее”, правильная политика в области связей с общественностью – продолжают применяться. Эти инструменты играют ключевую роль для функционирования нынешнего Восточного партнёрства – готовящего почву для Восточного партнёрства+, которое позволит углубить интеграцию шести стран с Европейским союзом посредством Таможенного союза ЕС, Шенгенской зоны, расширения участия в программах ЕС и т. д.

Затронута и Россия

В своих рекомендациях депутаты Европарламента подчёркивают, что Россия поддерживает существование территориальных конфликтов в большинстве стран Восточного партнёрства, что противоречит её международным обязательствам в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности этих стран.

С другой стороны, подчёркивается суверенное право шести стран принимать решения по поводу своих отношений с ЕС. Это косвенный намёк на давление, осуществляемое Россией на те страны, которые принимают решение углубить свой диалог с Брюсселем.

В рекомендациях евродепутатов содержится открытый призыв к оказанию коллективного сопротивления России путём усиления адресных ограничений с целью урегулирования территориальных конфликтов в Украине, Грузии и Молдове, а также путём борьбы с дезинформацией, кибер-атаками и т. д.

Энергетическая независимость затронута отдельно, с упором на улучшение межсистемных связей и инфраструктуры, расширение энергетической интеграции с ЕС и мониторинг проектов с российским капиталом (NordStream 2).

Рекомендации, актуальные для Молдовы

Рекомендации Европейского парламента фиксируют серию вызовов, стоящих перед Республикой Молдова и другими странами региона. Так, особо выделено изменение избирательного законодательства без наличия широкого консенсуса среди гражданского общества и оппозиции – изменение, призванное дать преимущество правящим партиям. Как и в Молдове, в Грузии имеют место аналогичные отклонения.

Упомянуты в рекомендациях и меры, принятые властями для подрыва деятельности гражданского общества. В Молдове власти протестировали идею об ограничении внешнего финансирования для НПО, действующих в сфере государственной политики. Однако намного хуже регресс, зафиксированный в Украине, поскольку там гражданское общество, участвующее в антикоррупционных проектах, в любой момент может оказаться мишенью госучреждений, специализирующихся на борьбе с коррупцией.

Предлагаемые депутатами Европарламента меры очень разнообразны. Из более чем 20 рекомендаций, представленных европейским учреждениям, определяющими являются три. Прежде всего, Брюссель должен обеспечить полномасштабное внедрение и продвижение европейских ценностей странами, подписавшими Соглашения об ассоциации. Во-вторых, предлагается обновить обязательства стран-партнёров по проведению реформ в сфере правосудия, государственного управления и борьбы с коррупцией. Наконец, необходимо укрепить гражданское общество, которое играет решающую роль в содействии реформам.

Предложения, касающиеся рынка труда, энергетики, транспорта, инвестиционных фондов и т. д. важны, но они не обеспечивают качественного и устойчивого изменения ситуации в Молдове или любой другой стране Восточного партнёрства. Если государственные учреждения или правосудие останутся без изменений, то срок жизни европейских инвестиций будет кратким, а их основными выгодополучателями окажутся не рядовые граждане, а коррумпированные политики.

Вместо заключения...

Восточное партнёрство должно быть превращено в эффективный механизм устойчивого реформирования всего региона. Вот почему рекомендации Европейского парламента заслуживают внимания и поддержки европейских институтов.

Стимулирование интереса к Партнёрству среди граждан может иметь место путём отмены роуминга или внедрения широкополосной связи. Но это лишь отвлечёт их внимание на короткое время. Нерешённые структурные проблемы, такие как плохое управление, агрессивная коррупция или неправедное правосудие, в скором времени вернутся на общественную повестку дня.

В то же время, прежде чем говорить о Восточном партнёрстве+ или о европейской перспективе, необходимо упрочить демократические реформы (верховенство закона, права человека, борьба с коррупцией) за счёт постановки конкретных условий, расширения возможностей гражданского общества и СМИ, занимающихся расследованиями

Дионис ЧЕНУША