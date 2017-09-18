Крупномасштабное спортивное мероприятие в Азии открылось при участии президента Молдовы

«Это было круто» - так президент Игорь Додон охарактеризовал открытие 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Вечером 17 сентября президент Молдовы принял участие в церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в столице Туркменистана. На торжественном мероприятии присутствовали главы государств и высшие должностные лица из более чем 30 стран, в том числе из Российской Федерации, Индии, Китая, Беларуси, Казахстана, Румынии, Турции.

В Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам с 2017 года участвуют все 45 членов Азиатского олимпийского совета, в этом году игры впервые будут включать 19 стран-членов Национального олимпийского комитета Океании.

Игорь Додон впечатлился от увиденного в Ашхабаде, особенно с учетом того, что еще 30 лет назад город представлял собой глухую советскую провинцию.

- Наши туркменские друзья молодцы. Это было круто ... – написал после церемонии открытия игр Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Президент оценил и новый облик Ашхабада, полностью перестроенного за последние 20 лет. Сотни миллионов долларов были потрачены на строительство домов из мрамора и огромные фонтаны в пустыне. К строительству города были привлечены архитекторы из стран запада и турецкие рабочие.

- В каждом новом блоке есть детские площадки, футбольные поля, баскетбольные, волейбольные площадки, а в каждом третьем блоке есть полевой теннисный корт. В каждом жилом блоке оборудованы социальные центры для различных мероприятий, детского творчества, - поделился впечатлениями от увиденного Игорь Додон.

Ранее Игорь Додон вручил президенту Туркменистана высшую награду Молдовы. Глава нашего государства поблагодарил своего туркменского коллегу за приглашение на церемонию открытия 5-х Азиатских игр. Он отметил символичность факта проведения встречи в канун 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Туркменистаном.