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Политика
Крупномасштабное спортивное мероприятие в Азии открылось при участии президента Молдовы
18.09.2017

«Это было круто» - так президент Игорь Додон охарактеризовал открытие 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде.

Вечером 17 сентября президент Молдовы принял участие  в церемонии открытия 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в столице Туркменистана. На торжественном мероприятии присутствовали главы государств и высшие должностные лица из более чем 30 стран, в том числе из Российской Федерации, Индии, Китая, Беларуси, Казахстана, Румынии, Турции.

В Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам с 2017 года участвуют все 45 членов Азиатского олимпийского совета, в этом году игры впервые будут включать 19 стран-членов Национального олимпийского комитета Океании.

Игорь Додон впечатлился от увиденного в Ашхабаде, особенно с учетом того, что еще 30 лет назад город представлял собой глухую советскую провинцию.

- Наши туркменские друзья молодцы. Это было круто ...  – написал после церемонии открытия игр Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Президент оценил и новый облик Ашхабада, полностью перестроенного за последние 20 лет. Сотни миллионов долларов были потрачены на строительство домов из мрамора и огромные фонтаны в пустыне. К строительству города были привлечены архитекторы из стран запада и турецкие рабочие.

 - В каждом новом блоке есть детские площадки, футбольные поля, баскетбольные, волейбольные площадки, а в каждом третьем блоке есть полевой теннисный корт. В каждом жилом блоке оборудованы социальные центры для различных мероприятий, детского творчества, - поделился впечатлениями от увиденного Игорь Додон.

 

Ранее Игорь Додон вручил президенту Туркменистана высшую награду Молдовы. Глава нашего государства поблагодарил своего туркменского коллегу за приглашение на церемонию открытия 5-х Азиатских игр. Он отметил символичность факта проведения встречи в канун 25-летия установления дипломатических отношений между Молдовой и Туркменистаном.


 
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