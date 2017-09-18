Житель Кишинева попал в фитнес-лохотрон: «молдавский МММ»

Строящийся фитнес-центр собрал деньги с жителей Кишинева, но открываться не спешит.

К сотрудникам одной из фирм Кишинева обратились представители строящегося фитнес-центра FITNESS FORMA с предложением еще до открытия купить абонементы. С тех пор прошло много месяцев, но фитнес-центр так и не открылся.

С такой проблемой столкнулся кишиневец Михаил Игоревич. По его словам деньги на абонементы он и его коллеги сдали еще зимой 2016 года. В контракте датой открытия фитнес-центра стояло 13 марта 2017 года. С тех пор прошло полгода, но фитнес-центр так и не заработал. По словам жителя столицы Молдовы, менеджеры обещали вернуть деньги, но без компенсации

- Если весной и летом люди еще верили, то теперь это чистой воды лохотрон, потому что на мои вопросы, мол что за наглость - задержка более полугода, я слышу детские отмазки про "тренажеры еще в пути", "проблемы с вентиляцией" и т.д. Поэтому настоятельно не рекомендую вкладываться в этот молдавский МММ. А самое смешное, что те кто забирал деньги, вообще никакой компенсации за потерянные полгода не получили! - написал возмущенный Руслан Игоревич в паблике Black List Chisinau.

Пользователи отметили, что фитнес-центр все же строится, пусть и черепашьими темпами, а отдавать в Молдове предоплату за услуги является большой ошибкой.

«В Молдове никогда нельзя давать предоплату», «Живу неподалеку, заходил к ним недавно, работа кипит, думаю, через месяц-полтора откроются», «На самом деле у них проблемы какие-то, скорее всего, с открытием.. потому что я видел их объявления на rabota.md , они искали персонал.. не думаю, что зря... хотели открыться, но им что-то мешает, судя по всему...», - написали они в социальных сетях.

Ранее фитнес-центр выплатил жителю Кишинева компенсацию после сомнительной истории с пищевыми добавками. Тренер прописал непонятные добавки в пищу.