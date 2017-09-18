Протест для галочки, или каковы цели правой оппозиции в Молдове

Колумнист Sputnik попытался проанализировать очередной протест правой внепарламентской оппозиции: никакой фантазии, люди постояли, покричали и разошлись, а в сухом остатке – остался только лишь постный пиар политиков

Очередной протест против изменения избирательной системы в Молдове прошел в воскресенье в Кишиневе перед зданием парламента республики, а после зачем-то перекочевал плешивой колонной к зданию общественной телерадиокомпании "Молдова1". Акция, продолжавшаяся несколько часов, ограничила движение транспорта в центре молдавской столицы.

Митинг организован внепарламентскими силами — партией "Платформа "Достоинство и правда" (DA) и партией "Действие и солидарность" (PAS). Идейные вдохновители — лидеры эти политсил Андрей Нэстасе и Майя Санду. Поддержали акцию остатки парламентской фракции Либерально-демократической партии.

По официальным данным Генерального инспектората полиции, в этом воскресном протесте приняли участие около 1500 человек. Хотя сами организаторы отмечают, что людей было больше.

Это уже не первый подобный митинг. Недовольства правой оппозиции активизировались летом этого года, но постепенно стали сходить на нет. Таким образом, протестные акции перешли из пассивной фазы к полной импотенции. Это видят и понимают все, кроме организаторов митингов и их немногочисленных сторонников.

Постные протесты

Все началось не так гладко. Народ собирался долго, и старт акции затягивался… А потом начались проблемы с микрофонами. Выступающим пришлось изрядно понервничать, когда во время их неменяющихся от митинга к митингу деклараций стал пропадать звук. Очередная акция протеста прошла под теми же лозунгами и с прежними требованиями. В толпе были слышны: "Отставка", "Мы — народ", "Верните миллиард" и т.д. И все это, конечно, под соусом темы изменения избирательной системы. Ничего нового — одни постные фразы…

Рекордно быстрый протест у здания парламента продолжался чуть больше часа. За это время выступили лидеры партий-участников митинга, а также звезды местной эстрады Паша Парфени и Кэтэлин Жосан. Они как всегда исполнили свои протестные хиты и быстро ретировались. На этом все… Фантазии у организаторов не хватило даже на то, чтобы переписать резолюцию митинга. Как и в прошлый раз протестующие обратились к парламенту и президенту страны в срочном порядке отозвать законопроект об изменении избирательной системы и направить силы на совершенствование действующего закона о выборах.

Как отработать деньги западных заказчиков?

Похожие один на другой протесты ни к чему не приводят, а деньги своих кураторов с Запада дуэту "PAS-DA" надо отрабатывать, поэтому и пришла мысль пройти до здания телерадиокомпании "Молдова1". Дошли, конечно, не все. Но те, кто нашел в себе силы, громогласно подключились к требованию еженедельно выделять время в эфире для представителей оппозиционных сил — "Час оппозиции". Но что нового там прозвучало бы — вопрос тоже риторический… Приглашения в студию не последовало. Постояв и покричав протестующие потребовали отставки главы общественной телерадиокомпании Екатерины Стратан.

После чего зачитали на всякий случай текст принятой уже неоднократно резолюции. И на этом разошлись восвояси, добавив, что в следующий раз намерены собраться на этом же месте в следующее воскресенье, если оппозиции не предоставят час в эфире. Так за теперь оппозиция? За отмену закона или за выступление в прямом эфире?

Пиар, да и только…

Пиар, как говорится, везде пиар. Именно это приходит на ум, когда пытаешься проанализировать протесты, слепленные лидером партии "Платформа "Достоинство и правда" Андреем Нэстасе и главой партии Действие и солидарность" Майей Санду, в прошлом занимавшей пост министра просвещения республики. Как напомнила сама Санду, оба лидера принимали участие в выборах президента Молдовы в 2016 году, и их поддержала половина граждан страны. Впрочем, их кураторы с Запада понимали, что эти персонажи разделят голоса проевропейского электората.

Тогда Нэстасе снялся с избирательной гонки в пользу Санду. Последняя же по результатам голосования заняла вторую строчку. И это при том, что это та самая Санду, которая поддерживала многие решения правительства осужденного за коррупцию на 9 лет экс-премьера Молдовы Владимира Филата. Именно по ее решению закрывались школы, детские сады не только русскоязычные, но даже молдавские. Именно с ее подачи были введены менторские правила сдачи выпускных экзаменов. Реформы в сфере образования госпожи Санду возмущали всех без исключения. Но почему-то об этом некоторые стали забывать. Пропав из виду на несколько лет, Санду вернулась в молдавскую политику под новой маской уже "белой королевы", скроенной западными кураторами.

Что касается Нэстасе, то этот человек также не нуждается в представлении. Ставленник беглых братьев Цопа сам по себе вызывает слишком много вопросов, чем доверия…

Как при этом дуэту "PAS-DA" удалось сникать поддержи некоторых наших сограждан и собирать митинги? Пускай и это останется риторическим вопросом… Ведь с каждой акцией протеста этой "жертвенной" как бы оппозиции число сторонников, которые выходят поддержать позицию "PAS-DA", становится все меньше.

С чего все начиналось?

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент Молдовы одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.