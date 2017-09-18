Банковская фантасмагория: кража века была - но не в «Banca de Economi»

Марина ТИМОТИН

Новую, неожиданную информацию о ситуации с выводом 14,8 миллиарда лей из национального банка Молдовы представил известный экономический эксперт Михаил Пойсик. Доклад сделан на первом заседании комиссии общественного контроля при президенте, во главе которой стоит председатель общественной организации «Моя Молдова» Федор Гелич.

- Нам навязчиво сливают информацию об афере, главными фигурантами которой якобы являются Платон, Шор, до этого – Филат, - рассказал Михаил Пойсик. - Можно допустить, что они фигурировали в каких-то эпизодах кражи века. Но у них слабенькие силы для того, чтобы дирижировать всем оркестром, вовлеченным в кражу, чтобы организовать работу схемы снизу доверху.

Начать надо с того, что в ноябре 2014 года было принято секретное постановление правительства за подписью Юрия Лянкэ. А 28 ноября 2014 года административный совет нацбанка принял секретное решение, по которому трём банкам – «BEM», «Banca Sociala» и «Unibank» - выделили около 9,6 миллиарда лей под гарантии правительства под 0,1 процента годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 года.

Но на тот момент недостаток ликвидности в трех банках составлял 2 миллиарда. Вопрос: зачем было выделять 9,6 миллиарда, когда недостача - лишь 2 миллиарда? Ответ очевиден: чтобы украсть.

Поскольку денег не хватало, привлекли еще межбанковский кредит от «Victoriabank», «Moldindconbank» и «Moldova Agroindbank». Все это собрали в кучу на счетах «Вanca Sociala», что подтверждают данные баланса: в строке 140 «alteactive» «Вanca Sociala» по состоянию на 30 октября фигурирует сумма 60 миллионов лей, а на 30 ноября – уже 17,860 миллиарда лей.

Стало известно, что 25-26 ноября вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, будучи в «Banca Sociala», лично наблюдала за тем, чтобы эти деньги ушли со счетов. И это – при существующем банковском регламенте о крупных перечислениях: запрещено давать в одни руки средства, составляющие более 15 процентов совокупного нормативного капитала.

Нарушение этого регламента – преступление. Для «Вanca Sociala» норматив составлял 70 миллионов лей. Идут на беззаконие, выдают средства. В итоге пять компаний получили (в миллиардах лей): «Danmira» – 2,7, «Davema-Com» - 3,2, «VoximarCom» - 2,5, «Contrade» – 2,3, «Caritas Grup» – 2,6.

Всего было перечислено 13,3 миллиарда лей. В платежном поручении в графе «назначение платежа» для всех фирм указано «кредит». Кредитный отдел и его начальник, оформлявшие перечисления, заведомо знали, что идут на преступление. Юрист, который визировал перечисление, тоже знал, что перечисления должны были утвердить на совете банка, должны были быть подписи управляющего банком и главного бухгалтера.

Итак, была совершена кража века. Но не в «Banca de Economi».

Эмму Тэбырцэ уволили 25 марта 2015 года. Никто не пострадал - ни премьер-министр Юрий Лянкэ, ни кто-либо из чиновников!

И вот премьер Кирилл Габурич подписывает 30 марта 2015 года новое постановление. Выделяется новый кредит под гарантии правительства в 5,34 миллиарда лей. Эти деньги покрывают межбанковский кредит, который взял «BЕМ» у «Victoriabank», «Moldindconbank» и «MoldovaAgroindbank». Прошло больше двух лет, но никто ни разу не сказал, что кража денег произошла из «Вanca Sociala».

Дорин Дрэгуцану, будучи председателем НВМ, заявлял, что у него не было достаточно полномочий, чтобы предотвратить кражу, якобы он все знал, но не мог вмешаться. Но есть закон №548 от 21 .07.1995 года о НБМ, в статье 11 (5) говорится, что акты НВМ не подлежат проверке целесообразности. Это означает, что любое решение, которое вынес НВМ, должно быть выполнено, и даже суд не имеет право его отменить. То есть у Дрэгуцану были все полномочия для того, чтобы предотвратить кражу века.

В феврале 2015 года, спустя два месяца, начальник следственного отдела НЦБК Богдан Зубряну, который вел это дело, заявил: «Нам абсолютно все известно: кто брал, как брал, куда шли деньги. Осталось выяснить – эти люди все положили себе в карман или работали за комиссионные».

Но время прошло, и ответа на вопрос нет.

Заслушав доклад Михаила Пойсика, комиссия общественного контроля при президенте приняла решение пригласить на заседание Юрия Лянкэ, Кирилла Габурича, Богдана Зубряну, Эмму Тэбырцэ, председателя админсовета «Banca Sociala», руководителей кредитного и юридического отделов.