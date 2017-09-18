Реформа правительства завершится арестами по пятницам

Регламенты всех девяти министерств приняли 30 августа за 25 минут. Постановление правительства опубликовано 1 и 6 сентября, последний регламент минюста - 15 сентября.

Если сравнить тексты проектов регламентов, которые были представлены кабмину и утверждены без замечаний, с текстами в «Официальном Мониторе», то видна доработка. Заем же понадобились изменения, если документы были одобрены без замечаний? У нас и так можно.

Больше всего поправок внесли в регламент минюста. В одобренном кабмином варианте у министерства было 51 полномочие. В опубликованном - всего 21. Не дали разойтись. Ведь к полномочиям наверняка собирались просить и дополнительные штаты.

По всем остальным регламентам тоже были поправки, но несущественные.

Что же получилось в результате громкой «реформы» министерств?

У 16 министерств было 1328 полномочий и 171прав.

У девяти объединенных министерств – всего 90 полномочий и 133 права.

Налицо огромная диспропорция между обязанностями (полномочиями) и правами. Полномочия уменьшили в 14,8 раза. А права только на 29 процентов. И количество полномочий почти сравнялось с количеством прав. Хотя в законе о правительстве у самого правительства нет никаких прав. А значит оно не вправе определять права и для своих министерств.

Кого министры собираются пугать своими правами? Их урезали специально - чтобы ни за что не отвечать? Ведь за неиспользование своих прав не пожурят и наказать за это не могут. Нет еще таких статей в кодексах, как нет и наказания за невыполнении своих полномочий. Полная свобода - гуляй!

Такой штрих. Ранее по положению в госструктурах разрешалось назначать до 40 процентов начальников. Накануне заседания правительства, на котором утвердили регламенты, допустимый предел количества начальников урезали с до 30 процентов: один начальник на два подчиненных.

Пока нет конкретных структур центральных аппаратов министерств, нельзя точно подсчитать процент начальников. Но возможны два варианта.

Первый. В управлениях будут начальники и их заместители. В отделах и службах, допустим, только начальники. Тогда процент начальников в девяти министерствах составит 26,8. Почти на пределе.

Если, как и ранее, назначат заместителей начальников и в отделах, то общий процент начальников составит уже 42,4 процента. Перебор даже для ранее существующего предела в 40 процентов.

В 16 министерствах в совокупности было 32 процента начальников.

Ясно, что проекты регламентов министерств писались до того, как определил процент начальников, об изменении допустимого предела никто не думал. Сокращение готовил в спешку «реформатор», не сообразивший передать информацию министерствам, чтобы учли при составлении своих новых структур.

Если будут соблюдать правило в 30 процентов начальников - это будет сильный удар по кумэтрам, нанашам, финам и всей молдавской системе ангажемента по признаку свойства (по закону они не считаются родственниками). Самое страшное для госструктур: будучи уволенными, родственники начнут выдавать тайны – кто сколько и когда воровал, какие взятки брал и как делил… И возобновятся знаменитые пятницы.