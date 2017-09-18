|
|
|
Итоги валоризации пенсий: навесили лапшу на уши, а денег не оказалось
|
|18.09.2017
Правительство взахлеб обещало с 1 апреля 35-40-процентные надбавки к пенсии в ходе валоризации. Результат печальный, как и предполагалось.
Я еще в марте, до валоризации, объяснял на страницах «Молдавских ведомостей», что даже теоретически невозможно повышать (валоризировать) пенсии на 35-40 процентов. Главная причина в том, что разница расходов социального бюджета-2017 по сравнению с 2016-м равна 2,25 миллиарда лей (за минусом 183 миллионов на содержание НКСС).
Теперь включаем мой арифмометр.
2,25 миллиарда : 12 месяцев : 711 тысяч пенсионеров = 264 лея. В среднем.
И если средняя пенсия до индексации/валоризации (до 01.04.2017) была 1354,75, то эти 264 лея составляют теоретически и по расчетам 19,5 процента. Фактически получилось 14,3 процента.
Что-то куда-то утекло.
Именно об этом я и предупреждал - что в результате кампании валоризации, в зависимости от категории пенсионеров, повышение составит 20-250 лей. А для тех, кто вышел на пенсию до 1999 года, - ничего. Но меня тогда обвинили в дезинформации пенсионеров. Однако, как оказалось, это мои критики вешали макароны на уши.
Информация НКСС
Информация CNAS
|
|
Нa 01.04.2017 (до индексации и на 01.07.2017) Категории получателей пенсий и субсидий
|
количество
|
Средняя пенсия, лей
|
1
|
2
|
3
|
Всего
|
710904/712.543
|
1354-75/1484,72 – 109,59%
|
В том числе:
|
|
|
- пенсии по возрасту
|
532039/533.859
|
1298-44/1425,85 – 114,34%
|
- пенсии инвалидам
|
132175/130.229
|
1016-95/1121,44 – 110,27%
|
- пенсии наследникам
|
13206/13078
|
669-59/718,69 – 107,33%
|
- пенсии за стаж работы
|
68/67
|
735-90/784,20 – 106,56%
|
- пенсии некоторым работникам гражданской авиации
|
614/610
|
6945-67/7423,39 – 106,88%
|
- пенсии Чернобыльцам
|
1839/1831
|
2840-15/3036,78 – 106,92%
|
- пенсии военным и членам их семей
|
774/767
|
958-70/1013,56 – 105,72%
|
- пенсии некоторым работникам культуры
|
26/27
|
1123-84/1197,25 – 106,53%
|
- другие категории пенсионеров
|
30163/30081
|
3935-60/4179,20 – 106,19%
|
Социальные государственные пособия, всего
|
57733/58874
|
402-62/443,81- 110,23%
|
Минимальная пенсия
|
|
|
- по возрасту
|
-
|
844-71/961,00 – 113,77%
|
- инвалидам 1 гр.
|
-
|
675-02/720,75 – 106,77%
|
- инвалидам 2 гр.
|
-
|
651-84/672,70 – 103,2%
|
- инвалидам 3 гр.
|
-
|
459-00/480,50 – 104,68%
|
Количество просмотров:
143
|