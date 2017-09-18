18 Сентября 2017
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Экономика
Итоги валоризации пенсий: навесили лапшу на уши, а денег не оказалось
18.09.2017

Правительство взахлеб обещало с 1 апреля 35-40-процентные надбавки к пенсии в ходе валоризации. Результат печальный, как и предполагалось. 
Я еще в марте, до валоризации, объяснял на страницах «Молдавских ведомостей», что даже теоретически невозможно повышать (валоризировать) пенсии на 35-40 процентов. Главная причина в том, что разница расходов социального бюджета-2017 по сравнению с 2016-м равна 2,25 миллиарда лей (за минусом 183 миллионов на содержание НКСС).

Теперь включаем мой арифмометр.

2,25 миллиарда : 12 месяцев :  711 тысяч пенсионеров = 264 лея. В среднем.

И если средняя пенсия до индексации/валоризации (до 01.04.2017) была 1354,75, то эти 264 лея составляют теоретически и по расчетам 19,5 процента. Фактически получилось 14,3 процента.

Что-то куда-то утекло.

Именно об этом я и предупреждал - что в результате кампании валоризации, в зависимости от категории пенсионеров, повышение составит 20-250 лей. А для тех, кто вышел на пенсию до 1999 года, - ничего. Но меня тогда обвинили в дезинформации пенсионеров. Однако, как оказалось, это мои критики вешали макароны на уши.

Информация НКСС
 

Информация CNAS

Нa 01.04.2017 (до индексации и на  01.07.2017) Категории получателей пенсий и субсидий

количество

Средняя пенсия, лей                                                                                                                                    

1

2

3

Всего

710904/712.543

1354-75/1484,72 – 109,59%

В том числе:

 

 

 - пенсии по возрасту

532039/533.859

1298-44/1425,85 – 114,34%

 - пенсии инвалидам

132175/130.229

1016-95/1121,44 – 110,27%

 - пенсии наследникам

13206/13078

669-59/718,69 – 107,33%

 - пенсии за стаж работы

68/67

735-90/784,20 – 106,56%

 - пенсии некоторым работникам гражданской авиации

614/610

6945-67/7423,39 – 106,88%

 - пенсии Чернобыльцам

1839/1831

2840-15/3036,78 – 106,92%

 - пенсии военным и членам их семей

774/767

958-70/1013,56 – 105,72%

 - пенсии некоторым работникам культуры

26/27

1123-84/1197,25 – 106,53%

 - другие категории пенсионеров

30163/30081

3935-60/4179,20 – 106,19%

Социальные государственные пособия, всего

57733/58874

402-62/443,81- 110,23%

Минимальная пенсия

 

 

 - по возрасту

 -

844-71/961,00 – 113,77%

 - инвалидам 1 гр.

 -

675-02/720,75 – 106,77%

 - инвалидам 2 гр.

 -

651-84/672,70 – 103,2%

 - инвалидам 3 гр.

 -

459-00/480,50 – 104,68%

 
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