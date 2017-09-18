Итоги валоризации пенсий: навесили лапшу на уши, а денег не оказалось

Правительство взахлеб обещало с 1 апреля 35-40-процентные надбавки к пенсии в ходе валоризации. Результат печальный, как и предполагалось.

Я еще в марте, до валоризации, объяснял на страницах «Молдавских ведомостей», что даже теоретически невозможно повышать (валоризировать) пенсии на 35-40 процентов. Главная причина в том, что разница расходов социального бюджета-2017 по сравнению с 2016-м равна 2,25 миллиарда лей (за минусом 183 миллионов на содержание НКСС).

Теперь включаем мой арифмометр.

2,25 миллиарда : 12 месяцев : 711 тысяч пенсионеров = 264 лея. В среднем.

И если средняя пенсия до индексации/валоризации (до 01.04.2017) была 1354,75, то эти 264 лея составляют теоретически и по расчетам 19,5 процента. Фактически получилось 14,3 процента.

Что-то куда-то утекло.

Именно об этом я и предупреждал - что в результате кампании валоризации, в зависимости от категории пенсионеров, повышение составит 20-250 лей. А для тех, кто вышел на пенсию до 1999 года, - ничего. Но меня тогда обвинили в дезинформации пенсионеров. Однако, как оказалось, это мои критики вешали макароны на уши.

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