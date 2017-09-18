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Будет ли Михалко лояльнее Тапиолы?
18.09.2017

Новый глава делегации Евросоюза в Молдове - словацкий дипломат Петер Михалко вручил верительные грамоты президенту Игорю Додону и официально приступил к исполнению обязанностей.
Вступление в должность нового посла ЕС совпало с намерением правящей ДПМ изменить Конституцию и внести в неё пункт о том, что евроинтеграция является единственно верным внешнеполитическим курсом Республики Молдова. В Кишинёве надеются, что Евросоюз смягчит свою позицию. Как сказал один из провластных экспертов, исходя из текущей геополитической ситуации, Брюссель мог бы и не так критично относиться к тому, что происходит в РМ.

“Frozen…”

Мандат Петера Михалко начинается в непростой для двусторонних отношений период. Парадокс молдавской политики: несмотря на то, что у власти в Молдове находятся силы, называющие себя “проевропейскими”, и (если исходить из слов вице-председателя ДПМ Мариана Лупу) во второй половине 2019 г. даже собираются подать заявку на вступление РМ в Европейский союз, отношения между Кишинёвом и Брюсселем в настоящее время находятся на самом низком уровне за последнее время.

Провластные эксперты тактично называют их “прохладными”. Пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гэмурарь утверждает, что речь идёт не об ухудшении контактов с ЕС, а о “перерыве или небольшом недоразумении”. Бывший замминистра иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп говорит, что отношения с Евросоюзом фактически заморожены, хоть это тщательно замалчивается. А, по словам политолога Богдана Цырди, такого ухудшения отношений с ЕС у Молдовы не было с весны 2009 г., когда после погромов 7 апреля Европарламент выступил с резкой резолюцией в адрес молдавских властей с осуждением арестов и давления на оппозицию, а Еврокомиссия отложила переговоры об ассоциации и либерализации визового режима, хотя чисто формально План действий РМ-ЕС на тот момент был выполнен.

Эксперты говорят, что Петеру Михалко придётся сложнее, чем его предшественнику – финскому дипломату Пиркке Тапиоле. Тапиола был назначен главой делегации Евросоюза в Молдове в период “молдавско-европейского романтизма”, когда РМ в Брюсселе называли не иначе, как “историей успеха”, заваливали деньгами, поддерживали во всех начинаниях, а буквально через пару месяцев после назначения Тапиолы (верительные грамоты он вручил в сентябре 2013 г.) было парафировано, а чуть позже подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, а в апреле 2014 г. Молдова получила либерализацию визового режима.

Как потом говорил сам Пиркка Тапиола, “говоря об истории успеха, мы рассчитывали, что все эти очень хорошие стратегии, проекты и реформы готовятся для выполнения и внедрения. Когда человек говорит, что будет делать это и это, у нас не принято думать: “А правда ли это? А что стоит за этими словами? Но ЕС не может проводить реформы вместо вас”.

Период романтизма в отношениях между Молдовой и Европейским союзом резко закончился в 2015 г., когда из правящей коалиции была выдавлена ЛДПМ, и начался процесс монополизации власти демократами, в ходе внедрения реформ были выявлены огромные провалы, а экономику страны существенно подкосила кража миллиарда – одно из самых крупных в мире банковских ограблений. “У меня нет ответа на вопрос, как можно украсть так много денег в такой маленькой стране”, - говорил тогда Пиркка Тапиола.

После этих событий риторика главы делегации Евросоюза в Молдове стала критичной и категоричной. Даже излишне категоричной, считают провластные эксперты. Этого официальный Кишинёв Пиркке Тапиоле простить не мог, так же как и политической нейтральности, что заметно отличало финского дипломата от его предшественника – немца Дирка Шубеля, которого ПКРМ в своё время требовала объявить персоной «нон-грата» в Молдове и проверить, как тратились европейские средства в период его мандата.

“Тапиола был очень критично настроен к нынешней власти и не скрывал этого, в отличие от других послов Евросоюза – того же Шубеля. Он достаточно резко и жёстко критиковал молдавские власти за нарушение прав человека и контроль над юстицией, обвинял режим в повальной коррупции в судебной системе страны, - говорит политолог Богдан Цырдя. – И на него очень сильно обиделись. Я думаю, что такая позиция Пиркки Тапиолы особенно бесила власти на фоне того, что все остальные послы стран-членов Евросоюза молчали. А он говорил, озвучивая кулуарные мнения Евросоюза. Иногда говорил больше, чем следовало, но говорил правильные вещи. Поэтому был период, когда в молдавском информационном пространстве началась настоящая травля главы делегации Евросоюза. Его обвиняли в “недипломатичном и противоречащем европейскому духу поведении” за то, что он отказался что-то покупать у фонда “Edelweiss”, во вмешательстве в дела молдавской юстиции после того, как Тапиола вступился за примара Тараклии Сергея Филипова, назвав решение суда по его делу “политически мотивированным”. Обвиняли Тапиолу и в пророссийских взглядах, после того, как он заявил, что важно не то, на Запад или на Восток идёт Молдова, важно, чтобы она двигалась вперед”.

Впрочем, рассталось руководство страны с бывшим главой делегации Евросоюза достаточно тепло. Премьер-министр Павел Филип поблагодарил Пиркку Тапиолу за преданность Молдове, а лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, первым встретившийся с уезжающим из страны дипломатом, назвал его “хорошим другом Молдовы”. В связи с окончанием мандата на посту главы делегации Евросоюза в Республике Молдова, президент Игорь Додон наградил Пиррку Тапиолу Орденом Почёта в знак особой признательности за стабильную поддержку Республики Молдова в реализации реформ, постоянные усилия в продвижении демократических ценностей и активную деятельность для повышения престижа Молдовы на международной арене.

В принципе, это такая традиция – вручать отъезжающим послам ЕС соответствующую государственную награду. Так, в 2009 г. и.о. президента Михай Гимпу вручил “Ordinul de Onoare” специальному представителю Еврокомиссии в Молдове Чезаре де Монтису, в 2011 г. Орденом Почёта указом врио президента Мариана Лупу был награждён спецпредставитель Евросоюза в РМ Кальман Мижей, а в 2013 г. эту госнаграду из рук президента Николая Тимофти получил глава делегации ЕС Дирк Шубель.

Так что Игорь Додон продолжил традицию. Но всё равно получилось символично: пророссийски настроенный президент, выступающий за денонсацию “кабального” Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, наградил критиковавшего “проевропейскую” власть посла ЕС на фоне заметного регресса в отношениях между Молдовой и Евросоюзом после изменения избирательной системы и замораживания европейской макрофинансовой помощи.

Чего ожидают от мандата Михалко?

Перед приездом в Кишинёв в новом качестве Петер Михалко в Брюсселе пересёкся со своим предшественником Пирккой Тапиола, который наверняка ввёл его в курс дела. Впрочем, и без этого Петер Михалко достаточно хорошо знаком с молдавскими реалиями и многими молдавскими политиками. В 2007-2008 гг. он работал в составе миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), а в 2008-2009 гг. был советником спецпредставителя ЕС в Молдове Кальмана Мижея. Михалко способствовал открытию посольства Словакии в Кишинёве, неоднократно посещал Приднестровье, знает государственный язык. Так что ему будет достаточно легко адаптироваться в новой должности.

“В этой ситуации хотелось бы надеяться, что новый глава делегации Евросоюза в Молдове не будет долго “запрягаться”, а после вручения верительных грамот созовёт пресс-конференцию и обозначит свои приоритеты и первоочередные действия”, - заявил noi.md политолог Виталий Андриевский.

В экспертных кругах считают, что Петер Михалко будет более осторожен в своих словах и оценках, чем Пиркка Тапиола. Власти рассчитывают на большую лояльность нового главы делегации Евросоюза в Молдове, хотя и предпочитают перестраховаться по всем фронтам. Как заявил в июле премьер-министр Павел Филип, между органами власти Республики Молдова и европейскими институтами должно существовать прямое общение, т.к. в последнее время в Брюссель поступает информация, в основе которой заложена неправда или она интерпретируется ошибочно.

В списке тем, на которых предстоит сосредоточиться Петеру Михалко, на первых позициях стоит оценка выполнения Кишинёвом “Предварительных политических условий”, необходимых для предоставления Евросоюзом финансовой помощи Молдове. Как считает политолог Дионис Ченуша, в долгосрочной перспективе Михалко придётся сохранить критическую риторику по поводу качества проводимых реформ. Ключевым вопросом в ходе мандата нового главы делегации Евросоюза станут и парламентские выборы 2018 г., которые пройдут по новой, смешанной системе.  

От Петера Михалко также ждут большей активности на приднестровском направлении – достаточно знакомой для него теме. Речь идёт не только о политическом урегулировании.

“Хотелось бы видеть какую-то активность Евросоюза при решении двусторонних споров – вопроса функционирования школ с преподаванием на латинской графике в левобережном регионе, телефонии, по проблеме землепользования для жителей левобережных сёл, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова, по другим темам, - говорит Виталий Андриевский. - Кроме того, представительству Евросоюза в Молдове не мешало бы активизировать свои усилия и на имидж-направлении. Принято говорить, что имидж Европейского союза в Молдове существенно пострадал из-за политики властей. Но и сам Евросоюз мало содействовал тому, чтобы идея евроинтеграции была популярна в молдавском обществе. Было мало выступлений, интервью, презентаций, пресс-конференций о том, что было сделано и делается Европейским союзом в нашей стране. Прежнего главу делегации ЕС напрягали такие инициативы. Я, например, в начале его мандата предлагал ему установить в центральном парке Кишинёва, в сквере Европы, информационные стенды: с одной стороны – с материалами, какие страны являются членами Евросоюза, какой у них размер ВВП, уровень средних зарплат и т.д., а с другой – с материалами о том, что ЕС делает в Республике Молдова, какие проекты финансирует. Мне тогда сказали “ок”, но реальных действий так и не последовало. Думаю, что представительство Евросоюза должно для себя определиться – оно верит в европейские перспективы РМ и готово этому поспособствовать или будет ограничиваться ролью стороннего наблюдателя”.

Перезагрузка: быть или не быть?

Политический аналитик Корнелиу Чуря надеется, что вступление в должность нового главы делегации Евросоюза приведёт к определённой перезагрузке отношений между Молдовой и Европейским союзом, т.к. “во многом на характер этих отношений повлиял прежний глава делегации ЕС”. По мнению эксперта, Брюссель чересчур жёстко отреагировал на решение молдавского парламента о переходе на смешанную избирательную систему.

“В этом вопросе ЕС перешёл определённые границы, которые он раньше не переходил даже в отношении стран-кандидатов, - полагает собеседник. - По сути, Молдова стала первой страной (и это признавал и г-н Тапиола), которой Евросоюз выдвинул жёсткие политические требования по соблюдению демократии в качестве условия выделения финансовой помощи. Мне кажется, здесь они могли бы сделать и шаг назад. Исходя из текущей геополитической ситуации, Брюссель мог бы и не так критично относиться к тому, что происходит в Республике Молдова.

Я считаю, что Брюссель мог бы снизить прессинг на официальный Кишинёв по определённым моментам, особенно по тем, где трудно определить степень выполнения - например, коррупции. Помимо этого, Евросоюз должен учитывать и геополитический аспект, исходя из того, что определённые неудачи экономического плана связаны не только с тем, что официальный Кишинёв не выполняет какие-то свои обязательства, но и с геополитикой, с ужесточением позиции России. Также я считаю, что Евросоюз должен не только разблокировать предоставление финансовой помощи Республике Молдова, но и выделить её в ещё большем объеме, т.к. при сохранении текущего «статус-кво» может сработать эффект бумеранга: ЕС наказывает Кишинёв деньгами за не выполнение обязательств, и в то же время отсутствие помощи с его стороны укрепляет противоположный, пророссийский политический лагерь”.

Политолог Богдан Цырдя, в отличие от коллеги, считает, что заметного потепления в отношениях между Кишинёвом и Брюсселем в обозримом будущем не ожидается, хотя официальный Кишинёв и очень хочет этого добиться. Например, намерен ввести в Конституцию поправку, закрепляющую евроинтеграцию как единственный внешнеполитический курс Республики Молдова.

“Да, может быть реакция Евросоюза на изменение избирательной системы, была излишне жёсткой и неадекватной - всё-таки речь идёт о суверенном государстве, - говорит Богдан Цырдя. - Но не стоит забывать, что и до лета 2017 г. отношение Брюсселя к Кишинёву не отличалось особой теплотой, лаской и финансовой роскошью. После того, как в октябре 2015 г. правительство Валерия Стрельца было отправлено в отставку, либерал-демократы были выдавлены из власти, и практически всю власть в стране сконцентрировала в своих руках ДПМ, позиция Евросоюза в отношении Республики Молдова кардинально изменилась. А введение смешанной системы выборов стало для Брюсселя окончательным спусковым крючком. Поэтому я в “перезагрузку” не верю – для этого нет никаких предпосылок, в том числе внешнеполитических.

После прихода к власти в США президента Трампа между Вашингтоном и Брюсселем пробежала чёрная кошка. Это очевидно по многим позициям – и по Украине, и по тому, что вопреки санкционным претензиям Вашингтона к трубопроводу “Северный поток-2”, Европа практически сняла ограничения по поставкам российского газа, это видно и по другим моментам. Поэтому Вашингтон уже не сможет навязать Брюсселю своё мнение по Молдове, как это было в январе 2016 г. Да и тогда Евросоюз принял правительство Павла Филипа, но уже не стал его обхаживать, снабжать деньгами, как это было с правительствами Филата или Лянкэ. Ситуация может измениться только если ДПМ откажется от смешанной системы или, при её сохранении, согласится на проведение выборов в два тура. Но вряд ли это произойдёт”.

Богдан Цырдя считает, что Брюссель и дальше будет придерживаться своей прохладно-сдержанной позиции в отношении официального Кишинёва. Тотального блокирования финансовой помощи с его стороны, конечно, не будет, потому что “США дают Молдове деньги, Бухарест – тоже, а в Брюсселе не могут не учитывать такой фактор, как геополитическая борьба”, но на прежнюю финансовую щедрость от европейских партнёров молдавские власти уже могут не рассчитывать.


 
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