Не хочу и не буду! // Президент настроен крайне категорично в отношении Еуджена Стурза

Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что он не может согласиться с кандидатурой правящей коалиции на должность министра обороны, и она будет отклонена. Заявление было сделано на передаче „În PROfunzime” телеканала PRO TV Chișinău.

Игорь Додон сказал, что он не изменит свою позицию по отношению к данной кандидатуре и подчеркнул, что все граждане Республики Молдова понимают, что на должности министра обороны должен быть профессионал. ,,Данная кандидатура не может быть принята и она не будет принята президентом. Я буду настаивать на выдвижении профессионала”, сказал президент.

По его словам, существуют подозрения в отношении честности кандидата. ,,Когда он был советником, он получал заработную плату из-за границы”, заявил президент.

Говоря о решении Конституционного суда, предусматривающего, что президент должен согласиться с кандидатурой, если она выдвинута во второй раз Правительством и Парламентом, Игорь Додон сказал, что высокий суд толкует отдельные нормы Конституции. Он отметил, что Высший закон, над которым он присягнул, не говорит о том, что президент обязан принять предложение во второй раз. ,,Введите данную инициативу в Конституцию и тогда вы сможете поговорить о нарушении Конституции”, отметил президент.

По мнению президента, у представителей власти теперь два выхода из положения: то ли они изменят свою позицию и предложат другого кандидата, то ли они попытаются назначить данного кандидата на должность министра обороны без указа президента, а это уже будет нарушением. ,,В таком случае законность данного министра не то что будет ограниченной, ее вообще не будет существовать. Ведь назначать министра решением Конституционного суда, когда в Конституции написано, что он должен быть назначен президентом, это будет нарушением”, заявил глава государства.

Лидер демократической партии Влад Плахотнюк объявил во вторник, 12 сентября, кандидатуру правящей коалиции на должность министра обороны: это заместитель председателя Народно-европейской партии Молдовы, бывший глава кабинета Юрие Лянкэ, когда последний занимал должность премьер-министра, Еужен Стурза.