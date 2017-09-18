Молдаване, не оплатившие штрафы, не смогут выехать из страны

Граждане Молдовы, которые были оштрафованы за нарушение положений кодекса о правонарушениях и не оплатили полученные штрафы, не смогут покинуть территорию государства.

Это предусматривает приказ Министерства внутренних дел, который был опубликован в Мониторул Офичиал, передает trm.md.

Представители министерства утверждают, что этот механизм приведет к росту бюджетных поступлений и упростит работу сотрудников, констатирующих правонарушения.

Гражданам, планирующим покинуть территорию Молдовы, не следует забывать о том, что штрафы, наложенные пограничной полицией, бюро по вопросам миграции и убежища, а также правоохранительными органами, нельзя оплатить в пунктах таможенного контроля.

В прошлом году было запротоколировано почти 420 тысяч правонарушений, по которым были наложены штрафы в размере более 190 млн леев.

Ранее сообщалось, что теперь погасить задолженность за административные штрафы можно прямо на пограничных пунктах.