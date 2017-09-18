Живой Днестр - от истока до устью

(Эксклюзивное интервью корреспондента агентства «ИНФОТАГ» Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА с директором Международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras доктором биологии Ильей ТРОМБИЦКИМ)



Часть I. Позиция Киева – «замыливание глаз» мониторингом и исследованиями



«И.»: Господин Тромбицкий, как вы относитесь к возможной приватизации Днестровской ГАЭС?



И.Т.: Приватизацией ГАЭС закладывается дополнительный источник потенциального разнобоя в функционировании гидроэнергоузла в целом. Он должен находиться в одних руках, а не так, как сейчас, когда у каждого объекта – свой менеджер, заинтересованный в прибыли именно своего объекта. Некоторые негативные моменты влияния на Днестр могли бы быть устранены еще вчера путем обеспечения более согласованной работы всего гидроэнергоузла с учётом интересов лежащих ниже экосистем. А то, что мы наблюдаем и ожидаем в будущем – это хорошо организованный беспорядок, не способствующий ни международному сотрудничеству по реке, ни ее сохранению.



«И.»: Заинтересованность в повышении приватизационной привлекательности Днестровской ГАЭС заставила Украину активизировать переговоры по Днестровскому гидроэнергетическому комплексу. Переговоры ведутся с 2008 г., стоит ли сегодня ускориться и Молдове?



И.Т.: Объективно Молдова не может иметь интереса в заключении соглашения по гидроэнергетическому узлу, поскольку при нынешнем подходе к этому вопросу Украины, ожидать существенного улучшения ситуации с влиянием на нижележащий Днестр от внедрения этого документа не следует. Более того, наблюдается тенденция изымания из текста проекта соглашения положений, обеспечивающих конкретные параметры пропусков, что в равной мере не может удовлетворить и Одесскую область.



Между тем, это соглашение, которое два премьер-министра собрались подписать уже в этом году – единственный двусторонний документ, где можно было бы отрегулировать обязательные гидрологические параметры, в которых кровно заинтересованы Молдова и Одесская область. Ссылки на Договор по Днестру как потенциальный механизм регулирования в отношении гидроузла с юридической точки зрения - неуместны, поскольку сам договор не включает подобных приоритетов. Ещё на стадии его разработки украинская сторона настаивала, что гидроэнергетика будет регулироваться особым соглашением. В этой ситуации очень важна принципиальность в позиции правительства РМ и понимание того, что они отстаивают не только интересы Молдовы, но и той части Украины, которая находится ниже по Днестру и, прежде всего, днестровских экосистем, потому что от их состояния зависит будущее всех людей, проживающих в бассейне этой реки.



«И.»: По версии Кишинева, ст. 6 Соглашения формулируется так: «В целях контроля и оценки качества водных ресурсов, уполномоченные Сторонами природоохранительные органы обязуются осуществлять совместный мониторинг экологического, включая гидрологический, гидробиологический, гидрохимический и другие виды, состояния реки Днестр на участке буферного гидроузла – с. Наславча». В связи с этим вопрос, каковы «красные линии» для молдавских переговорщиков с позиции хранителей реки Днестр?



И.Т.: На самом деле, требования Кишинёва включают и конкретные параметры стока, которые должна обеспечить украинская сторона. При этом на сегодняшний день они не сформулированы достаточно хорошо, и причина этого – кулуарный стиль принятия решений, когда вместо широкой дискуссии специалистов в процесс вовлечены люди «по должности». То есть, здесь есть значительное поле для доработки позиции молдавской стороны. Важным является не сам факт проведения совместного мониторинга, хотя конечно он демонстрирует желание сторон осуществлять совместную деятельность в бассейне Днестра. Гораздо более важным является понимание того, что это не самоцель, а возможность понять проблемы и потребности реки, чтобы установить такие параметры стока, которые позволят реке нормально функционировать.



Нам постоянно предлагают подменить установление четких параметров функционирования гидроэнергетического узла мониторингом и исследованиями. Всё это нужно, но исследования сами по себе не могут уменьшить негативные последствия воздействия. Это скорее «замыливание глаз», когда активную часть учёных и специалистов нагружают деятельностью, имитирующей предпринимаемые меры по улучшению ситуации. Более того, по результатам встречи премьер-министров в феврале 2017 г. должна быть создана двусторонняя комиссия с привлечением международных экспертов за европейские деньги для оценки бассейна Днестра «от истока до устья». Нам кажется, что это тоже «замыливание глаз», поскольку указанные задачи должна и может решать Днестровская речная комиссия, которая вскоре будет создана в соответствии с Договором 2012 г.



«И.»: Вопрос о «территориальном факторе». Украина пытается получить в распоряжение довольно большую часть территории Молдовы. Как вы к этому относитесь?



И.Т.: Первый раз слышу о «большой части территории». Насколько я информирован, речь идет о длительной аренде молдавской территории размером чуть менее 20 га. Она включает участок, прилегающий к плотине ГЭС-2 и от него – узкую полоску молдавского правого берега буферного водохранилища вплоть до границы с Украиной. Я не вижу больших проблем с арендой участка при плотине станции, а вот что касается аренды берега, то здесь я против, поскольку её цель на самом деле - отрезать Молдову от доступа к воде, а не декларируемая причина - «повышение уровня воды». Для того, чтобы залить эту территорию водой, аренда не требуется. У Днестра здесь крутой каменистый берег, и в укреплении он тоже не нуждается. А вот доступ к воде в перспективе Молдове может понадобиться в случае, если Украина не будет выполнять обязательств по обеспечению требуемого стока воды из Днестровского водохранилища.



Часть II. Дальнейшая судьба реки Днестр в руках Украины и Молдовы.



«И.»: Обе страны подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое подразумевает соответствие стандартам ЕС, в том числе и в области окружающей среды. Может ли быть использован европейский опыт по оздоровлению реки Молдовой и Украиной?



И.Т.: Конечно же, да! Более того, вся деятельность ассоциации неправительственных организаций бассейна Днестра Eco-Tiras как раз и направлена на содействие внедрению для Днестра принципа интегрированного управления бассейном этой трансграничной реки на базе именно европейского подхода. Тем более, что сама Водная рамочная директива ЕС требует от стран, стремящихся в ЕС, не только формальной гармонизации национального законодательства с европейским, но и конкретных действий, направленных на трансграничное управление водными ресурсами. Это не только заключение бассейнового соглашения, но и разработка и внедрение наднационального плана управления бассейном реки Днестр.



В настоящий момент в Молдове принят План управления бассейном реки Днестр, но он касается только молдавской части бассейна. Аналогичные действия предпринимает украинская сторона, но совместных инициатив, направленных на решение проблем всего бассейна реки, мы пока не видим. Естественно, через разные механизмы – это и периодические бассейновые конференции, куда приглашаются все заинтересованные лица. Восьмая такая конференция пройдет в октябре в Тирасполе. Однако успех может быть гарантирован не принятием разных законов, а их реальным внедрением. С этим у обеих стран большие проблемы. С другой стороны мы видим, что ЕС - не однороден. Лоббирование там интересов крупного бизнеса, в том числе, энергетического, – печальная реальность.



Большую роль в регионе играет геополитика. Европейцы панически боятся остаться без источников энергии. В этом плане Украина и Молдова рассматриваются ими как серая зона, где не действуют европейские законы и поэтому судьба Днестра не так уж и важна. А вот как потенциальный источник энергии бассейн Днестра представляет для них интерес, пусть даже с этическими и экологическими издержками.



Поэтому наше обращение к ЕС во время весенних демонстраций против строительства в верхней части Днестра шести русловых ГЭС проходило под лозунгом «ЕС – ты в ответе за тех, кого приручил!». Потому что увеличение техногенной нагрузки на Днестр приведёт к переводу его в категорию «сильно измененных водоёмов», в соответствии с законодательством ЕС. То есть, это такая категория, на которой официально ставят большой и жирный крест на улучшения экологической ситуации. А это совсем не устроит те 8 млн. человек, что живут в бассейне Днестра.



К сожалению, ответ европейских политических и финансовых институтов на наше обращение носит характер формальной отписки и повторения фраз о Соглашении об ассоциации Украины и ЕС и о том, что ЕС выражает надежду на выполнение его положений Украиной. Мы не видим в нём желания и пресловутой политической воли, чтобы изменить ситуацию к лучшему и повлиять на планы Украины по гидротехническому строительству в бассейне реки.



«И.»: Можно ли надеяться на то, что Соглашение об ассоциации станет эффективным инструментом ЕС против столь противоречивых действий Украины?



И.Т.: Маловероятно, хотя и очень бы хотелось. Соглашения с ЕС у обеих стран разные, хотя в значительной мере схожие. Основная цель Соглашения - не заставлять стороны, а содействовать их действиям, направленным на интеграцию, в том числе и в сфере управления трансграничными водными ресурсами.



У меня такое впечатление, что пока что ЕС не знает, что делать и с Молдовой, и с Украиной. И уж конечно сегодня проблемы водной политики и сотрудничества не могут стать главной причиной для использования финансовых механизмов давления Брюсселя на Кишинев и Киев. А другого языка нынешние правительства этих стран не понимают.



«И.»: Как, на ваш взгляд, может гражданское общество вмешаться в процесс увядания Днестра?



И.Т.: Влияние гражданского общества на ситуацию в обеих странах ослабло по причине увядания демократических механизмов принятия решений. Эти механизмы заменены на автократические методы, замешанные на господстве олигархата. Тем не менее, мы не сдаемся и видим свою задачу в объяснении людям сути происходящих процессов, предложении оптимальных решений. По-моему, власти уже устали от наших обращений и писем. Нашей сильной стороной является тесное сотрудничество и взаимное информирование внутри ассоциации НПО обеих стран и другими сторонниками по обе стороны границы. У нас нет разногласий в подходах, поскольку мы проповедуем одну и ту же философию, которая ставит во главу угла сохранение реки и её экосистем для будущих поколений и учёт интересов всех заинтересованных лиц.



Роль НПО должна проявляться в побуждении общества к изменению своей позиции, с пассивного наблюдения - на активное действие в поддержку реки и людей, живущих на её берегах. Понимание обществом угроз и их источников влияет и на предвыборные настроения, особенно в зонах, затрагиваемых изменениями. Доведение до сведения международных организаций и структур истинного положения дел – тоже наша задача. Поэтому, очевидно, что власти вынуждены обращать на нас внимание и как-то брать предлагаемые варианты на вооружение. Не буду раскрывать скобки, но у нас имеются и международные рычаги влияния.



«И.»: Станет ли передача в «частные руки» самой крупной гидроэлектростанции Восточной Европы потерей РМ контроля над рекой?

И.Т.: Речь идет о ГАЭС, в то время как я предлагаю рассматривать гидроэнергетический комплекс как единое целое, за который ответственно украинское государство. Поэтому будущее в большой мере зависит от того, как оно будет развиваться и в какой мере Украина станет европейской и демократической страной, освобожденной от олигархата. Но также не стоит снимать ответственность за судьбу реки и с Молдовы и ее правительства, так как и от их позиции зависит решение вопросов энергетической и экологической безопасности в бассейне Днестра и поведение в ходе нынешних переговоров.



«И.»: Приватизация могла бы ускорить процесс строительства каскада, но не станет ли ГАЭС инструментом манипуляции бизнесом обеих стран?



И.Т.: Думаю, что приватизированная ГАЭС – это часть бизнеса украинских олигархов. Пока они реально будут управлять страной, естественно она будет частью механизма таких манипуляций, поскольку даёт энергию, которую можно дорого продать, как «зелёную» энергию. Отнесение гидроэнергетики к «зелёной» и установление для неё тройной цены - это уже манипуляция, направленная на законный отъём денег у своего населения и одновременно – ухудшение условий жизни этого населения.



Часть III. Экосистемные услуги - общее богатство, поэтому они не должны превращать в доллары олигархов.



«И.»: Для Молдовы Днестр – единственный источник водоснабжения. Подход к реке с чисто c политической стороны может лишить республику этого. Чем это чревато, и какие прогнозы вы можете составить на ближайшее будущее?



И.Т.: Объективно на водные ресурсы Днестра влияют три комплексных фактора. Это гидростроительство, изменение климата и землепользование в бассейне реки, в большей степени в Карпатах.



Сегодня с очевидностью недооценивается третий фактор, способность лесов в горах аккумулировать воду, чтобы потом равномерно обеспечивать сток. Поэтому, когда начнёт работу Днестровская речная комиссия, следует настоять на разработке двустороннего плана управления бассейном, где каждая страна возьмёт на себя определённые обязательства, в том числе, по управлению территорией бассейна. В первую очередь, это должны быть меры по приостановке вырубки карпатских лесов. Днестровский договор для того и заключён, чтобы сохранить реку, и его следует в полной мере использовать для этого.



«И.»: Согласно Договору об устойчивом развитии реки Днестр в течение двух месяцев должна быть учреждена совместная речная комиссия. Два месяца истекли еще в августе, создана ли комиссия?



И.Т.: Отсчет двух месяцев начинается с официального уведомления последней ратифицировавшей Договор стороной (в нашем случае - Украиной) – о ратификации. Договор вступил в действие 28 июля, так что время для формирования речной комиссии ещё есть, и насколько я знаю, молдавская сторона предложила украинской согласовать примерную количественную структуру по каждой категории представителей – от государства, от науки, от НПО, от региональных властей.



«И.»: Днестр - живой организм, это не только некий объем воды, но и биоразнообразие, восстановление когда-то значительных и по количеству, и по разнообразию рыбных ресурсов. Что делается, и что должно быть сделано в этом направлении?



И.Т.: Да, это так. Поэтому во всём мире и применяется бассейновый подход. И субъектом нового Днестровского договора является весь бассейн реки, а планируемая деятельность, которая может повлиять на реку, должна координироваться с другим государством. В этой связи Украина однозначно нарушила свои обязательства в рамках Протокола по стратегической экологической оценке (Киев, 2003 г.), когда не проинформировала Молдову о намерениях построить в верхнем течении шесть русловых ГЭС.



Нас всех должно волновать, что будет с рыбами в этой части Днестра? Что будет с людьми, потерявшими земли из-за отселения и затопления? Что будет с Днестровским каньоном и другими природными охраняемыми территориями? Что будет с молдавской частью бассейна и как это строительство повлияет на экономическую, социальную и экологическую безопасность Молдовы? Правительственные программы не должны приниматься при наличии такого большого количества неизвестных, во имя частных интересов кучки людей, пусть даже очень богатых и поэтому важных.



У всех нас отбирают экосистемные услуги, которые являются общим богатством, и превращают их в доллары олигархов. Пока так происходит, ситуацию невозможно кардинально изменить к лучшему. Приходим к выводу, что нужно делать глубокие политические изменения в обеих странах, иначе Днестр сохранить невозможно.



«И.»: А какой видится роль Приднестровья в этой ситуации?



И.Т.: Мы всегда подчеркивали, что какими бы ни были политические интересы, сотрудничество в сфере окружающей среды должно продолжаться и быть наполненным конкретным содержанием, а не декларациями на будущее. К сожалению, по нашим наблюдениям, молдавское правительство самоустранилось от такого подхода и делает очень мало. Более того, почему-то возобладала точка зрения, что любое сотрудничество с Приднестровьем должно идти через Бюро реинтеграции. Мы не разделяем этот подход и вовлекаем НПО и специалистов из региона в свои мероприятия, насколько позволяют средства.



В настоящее время Эко-ТИРАС реализует проект ПРООН-ЕС по укреплению мер доверия, в котором мы создаем Экологическую платформу сотрудничества двух берегов с вовлечением местных властей и НПО. Интерес к платформе обоюдный и очень высокий. Будут реализованы ряд совместных проектов. Разумеется, Днестр и его проблемы – в центре внимания.



Кроме того, мы вместе проанализировали и выявили перспективные направления сотрудничества для Днестра. Именно мы настояли на том, чтобы приднестровцы согласно Договору 2012г. вошли в состав Днестровской речной комиссии. Надеюсь, что правительство РМ решит этот вопрос положительно. Наконец, каждый год проводим днестровские молодежные летние школы с равным участием молодых людей из Молдовы и Приднестровья (35+35). В них за эти годы приняло участие более 700 человек. Мы уверены, что эти люди никогда не будут стрелять друг в друга, а став министрами, будут бережно вести себя по отношению к реке.



«И.»: «Интегрированное управление бассейном трансграничного Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы». В какой мере рекомендации и предложения, которые будут предложены экспертами этой международной площадке, будут услышаны, а главное, учтены при принятии решений?

И.Т.: Да, эта конференция, в которой примут участие ученые, НПО, специалисты всего бассейна Днестра, а также иностранные специалисты, поддержана ОБСЕ и министерством окружающей среды Германии. В центре внимания – все проблемы Днестра, но главные – гидростроительство и состояние малых рек, притоков Днестра.



По результатам регистрации и присылаемым для публикации материалам, в ней примут участие более 130 человек. Я уверен, что рекомендации и предложения нашей конференции позволят гражданам Молдовы и Украины глубже понять ситуацию, а тем чиновникам, которые ещё не до конца потеряли совесть – задуматься о решениях, которые они принимают, и стать на защиту народных интересов.

«И.»: Спасибо за интервью!