Санду и Нэстасе обвиняют полицию в агрессии против участников акции протеста 17 сентября

Лидеры Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду и партии "Гражданская платформа достоинства и правды" (DA) Андрей Нэстасе обвиняют полицию в агрессии против участников акции протеста 17 сентября в Кишиневе.

Как передает "ИНФОТАГ" Нэстасе сообщил на пресс-конференции в понедельник, что "сотрудники полиции применили слезоточивый газ против двух пожилых женщин, пикетировавших здание общественного телеканала Moldova1". В результате, им понадобилась медицинская помощь".

По его словам "ситуация с микроавтобусом целиком придумана подконтрольными режиму СМИ, которые обвинили организаторов митинга чуть ли не в совершении теракта".

"Однако все это неправда, автобус двигался на очень медленной скорости, и никакого прорыва кордона не было. Кроме двух протестующих гражданок никто не пострадал. Акция протеста в целом прошла цивилизованно и мирно", - подчеркнул Нэстасе.

Майя Санду отметила, что "за организаторами акции правоохранительные органы следили нескольких недель, в день проведения акции полиция блокировала въезд в Кишинев автотранспорта с протестующими из других регионов".

Лидеры оппозиционных партий повторили свои требования к властям, озвученные в резолюции акции протеста. Это отмена закона о смешанной избирательной системе, публикация последнего доклада американского детективного агентства KROLL, а также предоставление эфирного времени оппозиции на телеканале Moldova 1 не менее одного часа в неделю.

Лидеры PAS и DA напомнили, что если телеканал не удовлетворит данное требование до пятницы, 22 сентября, через два дня в воскресенье состоится очередная акция протеста у здания Moldova1.