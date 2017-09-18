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Политика
«Богатые тоже плачут» // Молдавский премьер «проел» половину денег отложенных на черный день
18.09.2017

Судя по данным декларации о доходах молдавский премьер Павел Филип является владельцем двух квартир, одной из которых он владеет по доверенности, и домом, которым также распоряжается согласно доверенности. Филип заявил, что в прошедшем 2013 году получил в качестве государственного жалования более 140 000 леев, и что с 2007 года является владельцем автомобиля BMW X5.

Премьер-министр также указывает в собственной декларации, что в 2016 году получил заработную плату в сумме 142 963 леев, а также еще  12 897 леев, в МИТК, а его супруга получил за прошлый год зарплату равную 110 032 леям. Остальные 54 000 леев были получены от аренды SRL „Burex”.

Помимо этого Филип указал 8 с/х и два  городских участка, одним из которых он пользуется по доверенности. Кроме этого из недвижимости Филип владеет двумя квартирами и домом. Общая площадь одной из квартир составляет 54 кв. метра, и получил он ее по наследству от отца, другая – площадью 33,8 кв. метра является предметом совладения, как и обозначенный дом, площадью 316 кв. метров.

Из списка прочих ценных вещей премьер указал, что владеет с 2007 года автомобилем BMW X5, а также двумя часами, полученными в качестве подарков. Из денежных средств, Филип владеет четырьмя банковскими счетами, 3 из которых открыты в Victoriabank и один в Mobiasbancă:  1. 15 627 леев - Victoriabank, 2. 1458 евро- Victoriabank, 3. 78 569 леев - Victoriabank 4. 500 774 леев в Mobiasbancă.

Кроме всего перечисленного выше, молдавскому премьеру принадлежат 724 акции шоколадной фабрики «Букурия».

По сравнению с декларацией о доходах и имуществе поданной в 2015 году, банковские счета Павла Филипа основательно «похудели». В 2015 году они насчитывали почти 380 000 леев, а уже в 2016 всего 170 000 леев.

Ниже Вы можете ознакомиться с полным текстом Декларации о доходах Премьер-Министра Молдовы, Павла Филипа.


 
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