Тираспольский „Шериф” сохраняет лидерство в Национальной дивизии

„Шериф” выиграл со счетом 2:0 на поле „Зари” Бэлць в последнем матче десятого тура Национальной дивизии. Оба гола забили в первом тайме Оанча и Кулусик.

„Шериф” одержал седьмую победу подряд и опережает на два очка „Милсами”, сообщает ipn.md

„Мы были обязаны выиграть после успеха „Милсами”. Можно было бы забить больше голов. Тем не менее, я доволен игрой моих подопечных”, - заявил на пресс-конференции тренер „Шерифа” Роберто Бордин.

В других матчах десятого тура были зарегистрированы следующие результаты: „Спикул - „Петрокуб” 0-4, „Дачия” - „Сфынтул Георге” 1: 0, „Сперанца” - „Милсами” 1-3 и „Зимбру” - „Динамо-Ауто” 1-0.