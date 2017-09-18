ОСАГО и Зеленая карта дорожают

Автострахование (ОСАГО) и Зеленая карта подорожают. Соответствующее решение было принято административным советом Национальной комиссии по финансовому рынку 15 сентября.

Об этом сообщает bani.md.

Таким образом, проанализировав статистические данные за последние 10 семестров, Комиссия утвердила следующие цифры:

- Базовое ОСАГО увеличено с 735 до 760 леев:

Зеленая карта:

- Зона 1 (Украина и Беларусь) - увеличивается с 35 до 38 евро.

- Зона 2 (Украина, Беларусь и Российская Федерация) - с 215 евро до 260.

Зона 3 (все страны Международной системы страхования Зеленых карт) - с 563 евро до 580.

Увеличение было необходимо, потому что, по информации Комиссии, в среднем размер выплат не соответствует актуальным статистическим данным. Так сумма за страхование гражданской ответственности перед третьими лицами составляет 561,6 лея, что на 173,4 лея меньше по сравнению с базовым страхованием.

Первое среднее значение для обязательного страхования Зеленой карты на 12-месячный срок для зоны 1 составило 31 евро или на 4 евро меньше базовой, 2-й зоны - 181 евро (на 34 евро меньше) и зоны 3 - 382 евро (на 181 евро ниже).

Стоит отметить, что предыдущие тарифы были установлены решением Комиссии 2 декабря 2016 года. Тогда ОСАГО увеличилось с 715 до 735, базовый тариф для Зоны 1 стал дешевле (с 37 до 35 евро), для зоны 2 вырос с 208 до 215, а для зоны 3 - с 552 до 563.