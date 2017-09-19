Проведение досрочных выборов исключено, разве что при вмешательстве РФ

Воскресный протест у здания парламента, продолжившийся у здания Государственного телеканала, «был мирной, законной акцией». Таково мнение известного политического аналитика Николая Негру.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в интервью для Europa Liberă он отметил, что «любой гражданин Республики Молдова имеет право протестовать, в случае, если в его отношениях с властью появились какие-нибудь проблемы».

«Можно сказать, что количество участников протеста было больше, чем на предыдущих протестах после ввода смешанного голосования. Но, на этот раз, можно сказать, что протестующие были менее убедительными. В итоге, можно сделать вывод, что протесты, в общем, дошли до точки, когда власть может не беспокоиться, и когда проведение парламентских досрочных выборов исключено, ну разве что при вмешательстве Российской Федерации и при посредничестве г-на Додона», — заявил Негру.

Также аналитик считает, что «часть граждан, как и некоторые оппозиционные политические лидеры, считают, что изменение избирательной системы было неоправданным». «Я тоже так считаю, потому что объявленная цель этого новооведения не была достигнута – улучшения политического класса не произошло. С другой стороны, не стоит рассматривать это как конец света. Смешанное голосование применяют и в других странах – в одних оно эффективней, в других — не очень.

Оппозиция, если у нее нет достаточной поддержки граждан и избирателей должна смириться с этой ситуацией, и начать готовиться к выборам. Почему граждане Республики Молдова не выходят на эти протесты? По-моему это главный вопрос. Думаю, что гражданам Республики Молдова надоело, они не верят ни власти, ни оппозиции, ни в перспективу изменений. Люди либо не ходят на эти протесты, либо вообще покидают страну. По-моему это очень серьезно», — отметил аналитик.

Кристина Пендя