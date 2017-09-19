Пока на территории Молдовы есть российские вооруженные силы, все усилия РМ интегрироваться в ЕС, напрасны

Платформа гражданского общества по политике реинтеграции проанализировала в ходе круглого стола последние события Республики Молдова. Основной темой стало обращение 300 граждан к властям Республики Молдова в связи с «ответными мерами на провокационные действия Оперативной группы российских войск в Приднестровье».

Исполнительный директор ИРСИ «Вииторул» Игорь Мунтяну уточнил, что в процессе урегулирования в ыормате «5+2» необходимо учитывать ряд тенденций и факторов, которые на данный момент не учтываются.

«Обсуждаются пакеты и корзины, но игнорируются реальные проблемы. О дислоцированных в регионе военных говорят очень мало. Здесь речь не о ОГРВ, которой приказы отдают из Москвы, и которая готовит к нападениям Армию Приднестровья. От органов власти, ответственных за диалог с РФ необходимо требовать пересмотра списка приоритетов, если вообще можно найти мирное решение процессу урегулирования приднестровского конфликта. Аргументами, что встали в основу этого обращения являются поиски приемлемых решений.

Также существует проблема с учетом. Мы заявляли, что воружения и амуниция 14-ой армии принадлежат нам, но указ Снегура об этом никогда не применялся. Мы встали на путь переговоров. Необходимо вернуться к вопросу о происхождении этой военной техники. Если не избавться от ОГРВ, мы не сможем продвинуться в переговорах», — заявил Мунтну.

Эксперт в сфере реинтеграции ИРСИ «Вииторул» Росиян Василой отметил, что в этом году военные учения приобрели особые масштабы, особенно весной.

«Мы видим, что ОГРВ участвует в этих учениях, которые проводятся и в Беларуси. Основной их задачей является управление военно-воздушными силами с целью уничтожения противника. РФ отмечает, что это основная задача дислоцированных здесь войск. Но наш главнокомандующий и другие военачальники никак на это не реагируют», — отметил Василой.

Вместе с тем, политический аналитик Оазу Нантой отметил, что усилия Республики Молдова интегрироваться в ЕС, напрасны, пока на территории Молдовы есть российские вооруженные силы, а общество находится в глубокой спячке.

«Парламент должен принять декларацию, в которой будет сказано, что переговоры имеют смысл, только если их предметом станет процедура реинтеграции населенных пунктов на левом берегу Днестра. Решение этой проблемы равносильно процессу самоопределения государства. Для этого нужна внешняя помощь. Консенсус достигается посредством применения национальной стратегии. Эту стратегию мы разработаем с помощью наших коллег», — отметил Оазу Нантой.

Кристина Парфени