«Вашингтонский обком» делает волны в молдавском тазике

После высылки российских дипломатов и объявления персоной нон грата вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина молдавская власть в лице ДПМ приступила к реализации следующего чувствительного пункта программы необъявленной войны с Москвой. Речь идет о поправках в законопроекты по СМИ, ограничивающие присутствие российских телепрограмм в молдавском информационном пространстве.

Поскольку предполагаемые изменения затрагивают интересы широкой аудитории, вызывают резонанс в обществе, а также международную реакцию, то до принятия законов парламентом власть решила изобразить «совет с экспертным сообществом, НПО и «партнерами по развитию». Поэтому молдавский парламент провел международную конференцию на тему «СМИ в Молдове, аудитория и плюрализм». Так как среди соорганизаторов есть американские структуры, такие, как Freedom House, Internews и USAID, то ни у кого не должно возникать сомнения, что речь идет о противодействии российскому влиянию.

Ночные кошмары русофобов

Вездесущая «рука Москвы» стала ночным кошмаром для американских сенаторов, европейских политиков и их марионеток в Прибалтике, Украине, Румынии и Молдове.

После того, как граждане избрали президентом пророссийского Игоря Додона, «кастрирование» информационного пространства Молдовы стало очень важной задачей.

Несмотря на то, что функции главы государства весьма ограничены, промосковская политика Додона вызывает раздражение официальных лиц в Вашингтоне, Брюсселе, Бухаресте, Киеве, генералов НАТО и т.д. Но главное - подавляющая часть молдавского населения по-прежнему против вступления страны в НАТО и предпочитает европейской интеграции евразийскую, а Владимир Путин – лидер, которому молдаване безоговорочно доверяют.

Нужно сказать, что в молдавском информационном пространстве представлены все мировые СМИ, активно работают румынские телерадиокомпании, можно смотреть украинские телеканалы, для которых борьба с Россией стала смыслом жизни. Но все они проигрывают в популярности московским СМИ. Поэтому и местная власть, и «вашингтонский обком» чрезвычайно озабочены и на совместной конференции предлагали разные варианты действий.

Американские президенты разоблачают политическую систему США

В наиболее сложной ситуации, несомненно, находится посол США в Молдове.

С одной стороны, влиятельные вашингтонские политики, такие, как сенатор Линдси Грэм, требуют от конгресса увеличить расходы на борьбу с российским влиянием в странах Восточного партнерства, включая Молдову, и подталкивают к действиям. С другой стороны, что можно рекомендовать молдавским властям, когда сами США погрязли в коррупции, а главные СМИ занимаются дезинформацией и пропагандой, сконцентрированы в руках единиц?

Дошло до того, что американскую политическую систему разоблачают не эксперты, не вездесущая RT, а американские президенты.

Джимми Картер говорит, что США уже нельзя назвать демократией: «Теперь это просто олигархия с неограниченным политическим подкупом, который является сутью выдвижения кандидатов на пост президента или избрания президента. То же самое относится и к сенаторам, и членам конгресса…».

Нынешний президент Дональд Трамп называет основные СМИ страны «фейковыми». Они распространяют дезинформацию и пропаганду. В тиражировании недостоверной информации уличены телеканал CNN, брэндовые издания, такие, например, как «TheNew York Times» и др..

Интернет произвел революцию в сознании многих людей, и теперь даже в захолустье пользователи знают истинную ситуацию в американских СМИ. Знают, например, что лишь восемь мегакорпораций контролируют почти все национальные СМИ. Это касается и телегигантов - ABC, CBS, NBS и Fox News, доминирующих в Америке. Вещательную политику крупнейших медиаресурсов определяют представители крупного капитала, они являются и владельцами компаний, и членами советов директоров. Пример, NBC Universal, которая принадлежит General Electric: ее продукция доступна 98,6 процента американцев, имеющих телевизоры.

Разумеется, влияние на вещательную политику компаний оказывает и политический истеблишмент через свои инструменты. Поэтому сегодня многие понимают, что свобода и «независимость» американских СМИ – миф. А разговоры о «независимости» СМИ давно используются в иных целях.

Джеймсу Петтиту приходится подбирать слова

Неудобство для Джеймса Петтита представляет и сама молдавская власть. Правящая ДПМ имеет очень низкий уровень общественной поддержки, сколотила парламентское большинство, подкупая и запугивая депутатов, хотя на выборах получила лишь 15,8 процента голосов. Главные СМИ страны и вся власть сконцентрирована в руках лидера партии Влада Плахотнюка. На проделки демократов, включая причастность к «краже века», а также репрессии политических оппонентов, американцам приходится просто закрывать глаза. Потому что все то же самое, как показано выше, можно наблюдать в самой Америке – разве что в более пристойной форме.

Вот почему американскому послу, человеку, безусловно, умному и знающему подноготную молдавской политики, приходится подбирать слова и обтекаемые формулировки, что порождает двусмысленности.

Джеймс Петтит сказал: «Медиа-холдинги в РМ остаются сосредоточенными в руках отдельных политических лидеров. Эти СМИ отражают интересы собственников и не информируют население о наиболее важных событиях». Но разве не то же самое мы видим в США?

Или другое замечание посла: «Пресса в РМ финансируется извне и не обязательно представляет интересы граждан». Какие же каналы имел в виду дипломат? TV 8 и Jurnal TV, получающие сотни тысяч евро от Европейского фонда за демократию? ИлиPRO TV, которым владеет международный конгломерат Central European Media Enterprises?

Нельзя не согласиться и с таким утверждением: «Демократия нуждается в независимой прессе…Нужно дать возможность, чтобы все голоса были услышаны, в том числе и те голоса, которые не нравятся некоторым. Это является признаком здоровой демократии».

Но что мы видим на родине Джеймса Петтита? Пол Крэйг Робертс, бывший сотрудник администрации Рейгана, ученый, экс-редактор и обозреватель газет «Уолл-стрит-джорнел», «Businessweek», рассказывает: минувшим летом спецслужбы США организовали атаку на СМИ с альтернативной точкой зрения. Их объявили «поставщиками фальшивых новостей» и обвинили в том, что они находятся под «российским влиянием». Под завесой секретности был создан веб-сайт, где опубликовали список из 200 веб-сайтов, якобы прямо или опосредованно находящихся под российским влиянием. Газета «Washington Post» безответственно опубликовала пространную статью, придав налет достоверности фальшивке. По мнению американского публициста, подавление истины стало последней линией обороны разлагающегося правящего истэблишмента США. За последние 24 года три вашингтонских режима истребили миллионы людей в девяти странах и убили гражданскую свободу в США. И теперь, чтобы скрыть свои чудовищные преступления, не имеющие аналогов в истории, «пресститутки» (т.е. продажные СМИ) постоянно сплетничают, лгут и клевещут».

Посол США Джеймс Петтит действительно заслуживает большого уважения, и мы уверены, что его желание изменить уродливое лицо молдавских СМИ искренне. Однако на прекрасные слова и пожелания бросает тень тот факт, что рекомендации, которые адресуются молдаванам, не выполняются в самих США и делаются в рамках масштабной информационной войны с РФ. Молдова в этой войне – «клеточка» на «большой шахматной доске».

«Партнеры» с подмоченной репутацией

Подтверждение этой мысли находим даже в невинном сообщении о соорганизаторах мероприятия. Партнерами молдавского парламента выступили Freedom House, Internews и USAID. Эти организации в России запрещены, а Internews практически остановил деятельность после обысков: руководителя офиса Манану Асламазян объявили в международный розыск, хотя позже уголовное дело было прекращено.

Все эти организации, вероятно, небезосновательно связывают с деятельностью американских спецслужб. Freedom House был создан президентом Рузвельтом в качестве «агентства пропаганды» для подготовки общественного мнения к войне. Как пишет «Voltairenet», специализирующаяся на журналистских расследованиях, за свою историю Freedom House участвовал во множестве спецопераций. В том числе в проекте «Конгресс за свободу культуры» - обширной операции ЦРУ по манипуляции западноевропейскими интеллектуалами». А В 1982 году, когда президент Рональд Рейган создал Национальный фонд демократии, чтобы обеспечить преемственность определенной секретной деятельности ЦРУ под приличным прикрытием, Freedom House был интегрирован в новую систему. О реальных целях организации говорит и то, кому поручалось руководить этой структурой. Предпоследним шефом был Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ. Затем организацию возглавил Дэвид Крамер, бывший сотрудник Госдепа и ряда аналитических центров США, советолог.

Чтобы не утомлять читателей множеством говорящих фактов, связей, историй, имен, вспомним, что президент Воронин обвинил Алекса Григорьевса, сотрудника одного из американских «фондов», в организации беспорядков 7 апреля 2009 года. Григорьевса выпустили из страны только после звонка Мадлен Олбрайт, одного из главных лиц в НДИ и бывшего главы госдепартамента.

Чтобы не возникло подозрения, что мы перегибаем палку, давайте вспомним признание Джорджа Буша-младшего. На заседании Международного Республиканского Института экс-президент отнес к своим заслугам: «революцию роз» в Грузии, «оранжевую» на Украине, «пурпурную» в Ираке, «тюльпановую» в Киргизии и «кедровую» в Ливане. И Буш предупредил: «Те революции - только начало».

Да и без всей этой уточняющей информации не кажется ли странным то, что парламентариям и властям суверенного государства дают рекомендации по изменению законодательства в области СМИ структуры другой страны во главе с послом? Причем это организации, за плечами которых стоят многочисленные вмешательства в дела других государств? Не перебор ли?

Что у посла на уме, то у НПО на языке

Так что же предлагали участники конференции? Разумеется, они «раскрыли скобки» и сказали то, что не мог себе позволить американский дипломат.

Созданный на деньги Фонда Сороса и существующий на западные гранты Центр независимой журналистики (ЦНЖ) назвал главную «угрозу» для Молдовы: медийный контент Российской Федерации. Проблема в том, что граждане верят в то, что видят по телевизору и слышат по радио. А российские СМИ, по словам руководителя центра Надин Гогу, «делают пропаганду и разжигают ненависть». Гогу сослалась на многочисленные мониторинги. Однако, как уже писали «Молдавские ведомости», эти мониторинги делались по заказу посольства США и были методологически ущербными, так как исключали вещание телеканалов Румынии, Украины, тех же ЕС и США, и потому не вызывают доверия.

Напомним, что в прошлом, когда у власти были молдавские коммунисты, ЦНЖ и другие подобные структуры мониторили общественную телерадиокомпанию и телеканал NIT. Их также обвиняли в дезинформации и пропаганде. С приходом к власти евроинтеграторов руководители «независимых» НПО стали директорами общественного телевидения и радио. И добились закрытия телеканала NIT. Как рассказал тогда член КСТР Корнелиу Михалаки, руководство ЦНЖ бомбардировало письмами организацию с требованием наказать NIT.

В результате десятки журналистов остались без работы. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд назвал закрытие телеканала NIT «попранием свободы слова в РМ». Не абсурд ли, что НПО, призванная способствовать развитию журналистики, причастна к уничтожению оппозиционного телеканала? Объясняется парадокс просто: подобные структуры – лишь инструмент в руках их зарубежных создателей и спонсоров.

Будут ли молдаване стрелять в муляжи русских солдат?

Представитель еще одной американской организации Internews, Корина Чепой, и другие ораторы, предлагали использовать опыт борьбы с «российской пропагандой» стран Балтии и Украины. Что это за опыт известно: запрет на вещание телеканалам из России, препятствование работе российских журналистов, трансляция антироссийской истерии, «кремлефобии» и даже «работа в школах с учителями и детьми».

Кое-что из этого арсенала средств в Молдове уже используется. Но до Украины, где известных журналистов убивают, возбуждают против них уголовные дела за инакомыслие, просто хватают на улице и кидают в застенки, нам еще далеко.

Если убрать российское вещание из информационного пространства Молдовы, тогда формировать у населения нужные США стереотипы будет легко, надеются авторы предложений. Им хочется, чтобы в Молдове свободно транслировались видеоролики НАТО, очерняющие Россию и искажающие историю. Такие, например, как новая агитка альянса, где героизируются прибалтийские националисты, «Лесные братья», многие из которых были соучастниками зверств Холокоста.

В головах молдаван по отношению к России нужно сформировать образ врага, чтобы не возникало казусов, как на учениях НАТО в Румынии, где болгары отказались стрелять в муляжи русских солдат.

Действительно ли все эти антироссийские действия молдавских властей и закамуфлированных представителей США отвечают интересам рядовых граждан? Может, жителей страны хотят использовать в качестве расходного материала в борьбе с «главной угрозой Америки»?

Скандально известный румынский бизнесмен Сорин Овидиу Вынту, один из учредителей телеканала Publika TV, пошел на откровение: «Мы в банде с американцами, и американцы главные. Они нас послали дать пощечину России. Что произойдет, посмотрим, – я вам говорю, что будет война».

Не знаю, о какой войне говорил Вынту, но то, что молдавские власти под руководством американских наставников ввязались в недальновидное противостояние с Россией, ни у кого сомнения не вызывает. Кто в результате пострадает, понятно. Но так ли уж необходимо Молдове становится частью «пояса хаоса» вместе с Украиной, Румынией и бумажными «прибалтийскими тиграми»?

Сергей ТКАЧ