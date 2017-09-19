Затяжная загранкомандировка Усатого заинтересовала Госканцелярию

Многомесячное отсутствие на рабочем месте мэра Бельц Ренато Усатого заинтересовало контрольные органы.

Второй по величине город Молдовы уже более года вынужден жить без руководителя. После предъявленных Ренато Усатому обвинений в заказном убийстве банкира Горбунцова политик уехал за границу в длительную командировку, и в Молдову он возвращаться не желает.

Подконтрольный партии Усатого Муниципальный совет Бельц принял решение об отправке своего шефа в заграничную командировку «на 60-дневный периода с 21 июля по 18 сентября 2017 года, включительно, с официальным визитом, на территорию Российской Федерации».

Между тем все эти месяцы Ренато Усатый числится действующим примаром Бэльц. Городом он руководит дистанционно через своих помощников. Теперь Госканцелярия правительства Молдовы проверяет правомочности такой командировки.

Согласно регламенту, чиновник может уехать в командировку или на стажировку за границу только при наличии приглашения от принимающей стороны. Но в документах Бельцкой примэрии этого приглашения не оказалось. В результате Усатому грозит судебный процесс, по итогам которого он может лишиться своей должности.

- Судебной инстанции следует установить законность командировки Ренато Усатого. Сразу после того, как мы получим официальный ответ от МСБ, мы собираемся обратиться в суд. Он не появляется на рабочем месте с 7 сентября 2016 года, - заявил глава Бельцкого бюро Госканцелярии Октавиан Маху.