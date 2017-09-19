19 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Затяжная загранкомандировка Усатого заинтересовала Госканцелярию
19.09.2017

 Многомесячное отсутствие на рабочем месте мэра Бельц Ренато Усатого заинтересовало контрольные органы.

Второй по величине город Молдовы уже более года вынужден жить без руководителя. После предъявленных Ренато Усатому обвинений в заказном убийстве банкира Горбунцова политик уехал за границу в длительную командировку, и в Молдову он возвращаться не желает.

Подконтрольный партии Усатого Муниципальный совет Бельц принял решение об отправке своего шефа  в заграничную командировку «на 60-дневный периода с 21 июля по 18 сентября 2017 года, включительно, с официальным визитом, на территорию Российской Федерации».

Между тем все эти месяцы Ренато Усатый числится действующим примаром Бэльц. Городом он руководит дистанционно через своих помощников. Теперь Госканцелярия правительства Молдовы проверяет правомочности такой командировки.

Согласно регламенту, чиновник может уехать в командировку или на стажировку за границу только при наличии приглашения от принимающей стороны. Но в документах Бельцкой примэрии этого приглашения не оказалось. В результате Усатому грозит судебный процесс, по итогам которого он может лишиться своей должности.

- Судебной инстанции следует установить законность командировки Ренато Усатого. Сразу после того, как мы получим официальный ответ от МСБ, мы собираемся обратиться в суд. Он не появляется на рабочем месте с 7 сентября 2016 года, - заявил глава Бельцкого бюро Госканцелярии Октавиан Маху.


 
Количество просмотров:
54
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.