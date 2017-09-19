Даже если вы задолжали бюджету штраф в 100 миллионов евро, все равно можно спокойно уехать из Молдовы

На самом деле последний приказ МВД касался утверждения квитанции, позволяющей оплачивать штраф на месте – и только по желанию туриста.

На выходных появилась информация, что граждан Молдовы, у которых есть неоплаченные административные штрафы, перестанут выпускать из страны. Авторы ссылались на МВД и уточняли, что новый механизм увеличит количество денежных поступлений в государственный бюджет страны, а также облегчит работу констатирующих агентов.

На самом деле последний приказ МВД касался утверждения квитанции, позволяющей оплачивать штраф на месте. Подобная квитанция имеет целый ряд преимуществ, поэтому пользоваться ей будут и пограничники.

Во-первых, сокращается время документирования населения. Это удобно, если нарушитель путешествует на поезде, автобусе или самолете. Штраф оплачивается на месте и нет нужды задерживать других пассажиров.

К примеру, в автобусе, который ночью пересекает границу Молдовы, обнаружили иностранца, нарушившего срок пребывания в стране. На месте составили протокол, предложили ему оплатить штраф на месте и выдали чек. Автобус задержится максимум на 30 минут, а деньги попадут в бюджет.

Во-вторых, нарушитель может быть спокоен, что его не вовлекут в процесс принудительной оплаты в результате судебного решения (суд может запретить нарушителю выехать из страны).

В-третьих, будет меньше неоплаченных штрафов со стороны иностранцев или жителей Приднестровья.

- Оплата штрафа на месте — это право, а не обязанность нарушителя. Он сохраняет право самостоятельно совершить платеж в банковском отделении. Отказ от уплаты штрафа на месте не может стать поводом для запрета пересечения границы Молдовы — рассказали «КП в Молдове» в пресс-службе Пограничной полиции.

А как узнать о штрафах заранее?

Глава Центра мониторинга и контроля за дорожным движением Игорь Пулбере признал, что водителю на границе могут вручить «письмо счастья».

- Да, мы ввели такую практику. - подтвердил «Комсомолке» Игорь Пулбере. - Пробиваем автомобиль по номеру, если за ним числится не выплаченный штраф, тут же вручаем ему уведомление о том, чтобы нарушитель явился в наш Центр. Такие повестки будут вручаться абсолютно всем. Знаете, помогает! Очень много подобных повесток уже вручено и объем выплаченных штрафов резко возрос!

- Если человек не оплатит штраф, его де не имеют права не выпустить за границу!

- Конечно, его выпустят. Это такая предупредительная и профилактическая мера.

А как человеку узнать, есть ли у него штрафы?

- Достаточно придти к нам и проверить, имеются ли задолженности. Можно подойти в инспекторат полиции по месту жительства. В крайнем случае, к экипажу Дорожной полиции, чей автомобиль оборудован соответствующей техникой. К сожалению, по телефону такую информацию получить нельзя.

Ирина Шлапа