Михай Гимпу «возрождается из пепла»

Продолжая презентовать первую политическую энциклопедию Республики Молдова, и рассказывать о планах нашей команды на будущее, я нанес визит лидеру Либеральной партии (ЛП) Михаю Гимпу. Традиционно, поделюсь с Вами десятью своими выводами о нем.

Вывод первый. Те, что торопятся «хоронить» Михая Гимпу, явно будут разочарованы. Лидер ЛП не произвел на меня впечатления человека, который смирился с ситуацией, и готов уйти с политической арены. Напротив, он готов и впредь бороться за свои идеалы, и дал понять, что серьезно над этим работает. Он, как птица Феникс, готов возродиться из пепла.

Вывод второй. Он уверен, что Дорин Киртоакэ и команда ЛП одержат победу на референдуме по вопросу отстранения генпримара столицы, который состоится этой осенью. Он верит в способность кишиневцев отделять зерна от плевел, и понять, кто какие интересы преследует.

Вывод третий. Он разочарован тем, что его намерение и намерение его коллег помочь Молдове пройти через большие политические препятствия, и продолжить европейский путь, обернулось против ЛП. Он не говорит об этом прямо, но видно, что в связи с этим у него есть много сожалений.

Вывод четвертый. Он продолжает верить в команду ЛП, несмотря на то, что многие члены пратии ее покинули. Он говорит, что у его команды есть большой неиспользованный потенциал, и верит, что его еще можно будет эффективно использовать.

Вывод пятый. Он много говорит о движении национального освобождения, о первых годах независимости, о допущенных на разнообразных этапах ошибках, а это свидетельствует о том, что он много думает над историчесим аспектом политической деятельности. Политики, начавшие думать об исторических аспектах, начинают вести себя иначе и в политике, и в общении с людьми, и по отношению к стране.

Вывод шестой. Он по-прежнему остается убежденным унионистом. Он уверен, что у территорий между Прутом и Днестром есть будущее только в составе Румынии, но, вместе с тем, дает понять, что осознает сложность этого процесса.

Вывод седьмой. Он разочарован молдавским обществом, а точнее тем, как оно видит некоторые вещи. Он не понимает, как люди могут хотеть чего-то другого, кроме объединения с Румынией, и вступления в ЕС, потому что только в этих случаях можно обрести достойную жизнь в будущем.

Вывод восьмой. Он уже не так категоричен в высказываниях о других политических силах, а это признак того, что в определенный момент он может согласиться на диалог с некоторыми из них. Хотя, может быть, это просто мое субъективное мнение.

Вывод девятый. Я был приятно удивлен, что Михай Гимпу положительно высказывался о необходимости стратегических подходов к политике, о необходимости действовать по четко разработанным стратегиям. Лично я думаю, что в молдавской политике могут добиться успеха лишь те, что обосновывают свои действия четкими стратегиями.

Вывод десятый. Он возлагает большие надежды на молодежь. Михай Гимпу говорит, что когда молодежь поймет, что будущее принадлежит ей, и что без ее участия перемены невозможны, тогда в Молдове что-то изменится.

Игорь Волницки