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Политика
Как референдум в Каталонии может повлиять на ситуацию в Молдове
19.09.2017

«Все внимание Европы направлено на Испанию, а точнее на референдум по вопросу независимости Католонии, который должен состояться в ближайшее время. Этот референдум может повлечь за собой изменения на всем континенте, в том числе и в регионе, частью которого является Республика Молдова», — пишет в своем личном блоге глава Счетной палаты Республики Молдова, бывший председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Вячеслав Унтилэ.

Он отмечает, что «испанские власти и разнообразные европейские официальные лица открыто говорят об опасности этого референдума, пытаясь предупредить жителей Каталонии о его последствиях в случае, если большинство жителей проголосуют за независимость этой испанской области». «Но самымым важным для Каталонии будет то, что в этом случае регион перестанет быть частью ЕС, и будет вынужден встать в очередь за получением членства в ЕС», — уточняет бывший депутат.

По его мнению, «озабоченность европейцев можно понять, потому что речь не только о возможном выходе региона из состава ЕС, но и о создании опасного для Европы прецедента». «Некоторые считают, что независимость Каталонии от Испании создаст тенденцию отделения Шотландии от Великобритании или разделения Бельгии на две части – фламандской и валлонской», — отмечает Унтилэ.

Также он считает, что «мы в Республике Молдова должны осознавать, что возможный успех этого референдума создаст некоторым внешним силам условия, чтобы потребовать создания и признания на международном уровне ряда новых государств, как например сепаратистские регионы на Украине». «Не исключено, что эти события в некоторой степени поощрят сепаратистские устремления и в Молдове. Это новое испытание для Европы, через которое ей предстоит пройти», — добавил он.

Кристина Пендя

Каталония


 
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