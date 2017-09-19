Правительство не собиралось, но генерального секретаря назначило?

Вчера вечером, около 19.30, на портале госканцелярии появилось сообщение о том, что Лилия Палий назначена ген секретарем правительства:

Видимо, это был один из кадровых вопросов, который вчера должны были рассмотреть на не состоявшем заседании правительства.

Внеочередное заседание правительства было назначено на 19 сентября, на 15.00 в связи с тем, что 19-23 сентября премьер-министр Павел Филип будет участвовать в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Затем заседание перенесли на 16.30, но оно снова не состоялось.

Тем не менее, госканцелярия поспешила с объявлением о назначении. Хотя по закону о правительстве (ст.7 i)) генерального секретаря может назначать только правительство. И если заседание не состоялось, то и решения о назначении быть не может.

В период с 8 по 15 сентября на портале госканцелярии были размещены объявления о назначении конкурсов для всех генеральных секретарей и секретарей девяти министерств. Примечательно то, что для генсекретаря правительства было условие знать национальное законодательство, но при этом был приведен перечень только из 13 законов и трех постановлений правительства. А к генеральным секретарям и секретарям министерств нет никаких требований. Перечисляются только их обязанности из новых положений о министерствах.

Примечательно также, что условие для генерального секретаря правительства - знать государственный язык. А вот к генеральному секретарю и секретарям министерств требований знать языки не предъявляют. Даже в МИДЕИ нет условия знать хотя бы английский.

Думитру БАРБАЛАТ