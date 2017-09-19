19 Сентября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Правительство не собиралось, но генерального секретаря назначило?
19.09.2017

Вчера вечером, около 19.30, на портале госканцелярии появилось сообщение о том, что Лилия Палий назначена ген секретарем правительства:

Видимо, это был один из кадровых вопросов, который вчера должны были рассмотреть на не состоявшем заседании правительства.

Внеочередное заседание правительства было назначено на 19 сентября, на 15.00 в связи с тем, что 19-23 сентября премьер-министр Павел Филип будет участвовать в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Затем заседание перенесли на 16.30, но оно снова не состоялось.

Тем не менее, госканцелярия поспешила с объявлением о назначении. Хотя по закону о правительстве (ст.7 i)) генерального секретаря может назначать только правительство. И если заседание не состоялось, то и решения о назначении быть не может.

В период с 8 по 15 сентября на портале госканцелярии были размещены объявления о назначении конкурсов для всех генеральных секретарей и секретарей девяти министерств. Примечательно то, что для генсекретаря правительства было условие знать национальное законодательство, но при этом был приведен перечень только из 13 законов и трех постановлений правительства. А к генеральным секретарям и  секретарям министерств нет никаких требований. Перечисляются только их обязанности из новых положений о министерствах.

Примечательно также, что условие для генерального секретаря правительства - знать государственный язык. А вот к генеральному секретарю и секретарям министерств требований знать языки не предъявляют. Даже в МИДЕИ нет условия знать хотя бы английский.

Думитру БАРБАЛАТ


 
Количество просмотров:
99
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.