Как живут депутаты Плахотнюка: за счет НОСК Журавский свозил родственницу в Рио-де-Жанейро, жену и детей – в Лондон и Вену

14 сентября на первом заседании комиссии общественного контроля при президенте Молдовы был представлен отчет о коррупции, мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных денег в течение последних пяти лет в национальном олимпийском и спортивном комитете, которым руководит Николай Журавский. Оглашенные председателем комиссии Федором Геличем факты поразили корреспондента «Молдавских ведомостей».

Как НОСК торгует местами в официальных делегациях из квот, предоставляемых МОК

НОСК является общественной организацией, но за последние пять лет получил из госбюджета 41 миллион 428 тысяч 300 лей плюс миллионы долларов от Международного олимпийского комитета. Это непосредственно связано с тем, что Журавский в 2011 году стал депутатом по спискам ЛДПМ, а затем – от ДПМ.

В 2015 году НОСК получил для участия в первых европейских олимпийских играх в Баку и Олимпиаде в Рио 12 миллионов 200 тысяч лей. Куда ушли деньги - неизвестно: все расходы спортсменов и членов делегаций взяла на себя азербайджанская сторона. В 2016 году для участия в Играх в Рио Журавский выбил через парламент еще 7,8 миллиона лей. Поездка молдавской делегации в Бразилию обошлась в 20 миллионов.

Гелич сообщил, что некий предприниматель передал ему диск с аудиозаписью беседы с Журавским, в ходе которой председатель НОСК просит 5 тысяч евро за включение бизнесмена в список нашей официальной делегации на Олимпиаде в Рио. «Мы выяснили, что НОСК торгует местами в официальных делегациях из квот, предоставляемых МОК, - сказал Гелич. – Плата за включение в список - 5-12 тысяч евро».

Молдавскому пловцу Санькову глава НОСК вручил конверт с премией, который оказался пустым

Помимо миллионов долларов, которые ежегодно перечисляются национальным олимпийским комитетам, МОК в течение 15 месяцев до начала игр выделяет по 1500 долларов каждому спортсмену, попавшему в список участников.

«Журавский решает на треть сократить пособия и только на одном спортсмене зарабатывает 7,5 тысячи долларов, - рассказал Гелич. - Некоторые спортсмены не получили вообще никаких денег – у меня есть письменные жалобы, в частности, от известного пловца Алексея Санькова, выступившего на Олимпиаде в Рио. Саньков, перебравшийся в США, продолжает выступать за сборную Молдовы на всех международных соревнованиях. Он подробно сообщил нам о том, как его использовали на Олимпиаде, ничего так и не выплатив. Более того, его пригласили на торжество, посвященное участию спортсменов на олимпиаде в Рио, и вручили конверт с премиальными за достигнутые результаты. Когда он позднее вскрыл его, вместо денег там был номер счета, с которого ему должны якобы выплатить обещанную сумму. До сих пор он так ничего не получил ни от НОСК, ни от министерства молодежи и спорта».

Фальшивый тренер и отдых на стульях в кухне

«Более того, узнал, что некий Горячев написал заявление в министерство молодежи и спорта, требуя премиальных за то, что является якобы тренером Санькова, - рассказал Гелич. - Пловец утверждает, что у него никогда не было наставника с такой фамилией.

Спортсмен поделился воспоминаниями об участии молдавской делегации нынешним летом на юношеском чемпионате Европы в Израиле, где установил мировой рекорд: «Мы жили на какой-то съемной квартире, тренеры спали на стульях на кухне, еду мне привозили из другого города родственники. Не думаю, что такими должны быть условия участия спортсменов в таких соревнованиях. Кроме того, до сих пор я не получил от молдавских властей даже поздравления за свое выступление, хотя подобного успеха спортсменов-пловцов, выступающих за молдавскую сборную, не припомню. Не говорю уже о каких-то финансовых выплатах».

Супруга Геннадия Хазанова съездила на Олимпиаду как пресс-атташе молдавской сборной

Гелич сообщил также о результатах проверки минфином расходования бюджетных денег в НОСК (они направлены в антикоррупционную прокуратуру). В официальные делегации нашей страны на соревнованиях в основном включаются граждане других стран, которые якобы спонсируют поездки наших делегаций. Места в составе наших официальных делегаций на Олимпиадах, а аккредитацию дает МОК, стали источником наживы для руководства НОСК. Я пытался узнать, кто входил в состав наших делегаций на Играх. Оказалось, в Молдове никто ничего об этих списках не знает. К примеру, нам так и не удалось узнатьни в НОСК, ни в министерстве молодежи и спорта, ни в других структурах имена тех, кто представлял нашу страну на состоявшемся в нынешнем году олимпийском фестивале в Венгрии. Мне удалось выяснить, что на соревнованиях в Ванкувере в 2010 году в составе нашей делегации было 12 представителей России. А в одном из списков на Олимпиаду значилась как пресс-атташе нашей делегации жена Геннадия Хазанова. Чтобы больше урвать, в состав нашей делегаций на Олимпиады никогда не включали врачей».

На Олимпиаду молдавскую делегацию везут двумя раздельными авиарейсами: «Один самолет везет спортсменов, второй - официальную делегацию сборной. Это делается для того, чтобы скрыть от спортсменов состав всей делегации».

Председатель комиссии рассказал о том, почему столь привлекательна для граждан других стран возможность съездить на Олимпиаду в составе молдавской делегации за 5-12 тысяч евро: «Помимо перелета туда и обратно, членам делегации бесплатно предоставляется жилье в олимпийской деревне, питание и автомобили с безлимитным расходом бензина. В составе российской делегации конкуренция за эти места огромная, да и стоят там эти места намного дороже».

Липовые ведомости и липовые отчеты

Молдавские чиновники от спорта обирают наших спортсменов как могут. На Олимпиаде в Ванкувере, рассказал Гелич, выдали молдавским олимпийцам по 300 долларов и попросили повторно расписаться в новых ведомостях без указания сумм. Чиновники НОСК объяснили это тем, что прежние документы намокли и пришли в негодность: «И с этим фактом компетентным органам разобраться будет несложно при желании».

Гелич сообщил, что недавно, как его проинформировали в министерстве молодежи и спорте, минфин вернул НОСК отчеты об использовании полученных за последний год из бюджета 11 миллионах лей, считая затраты неаргументированными. В частности, расходы за полученные в 2017 году деньги основывались на прошлогодних документах. До сих пор НОСК не отчитался о том, на что потратил еще семь миллионов лей из госказны. Как сообщил Гелич, министерство молодежи и спорта передало материалы, подтверждающие нецелевое использование бюджетных средств, в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело.

Из средств НОСК кормились жена депутата, его свояченица, дочь и сын

Присутствующие были удивлены данными аудита использования бюджетных средств в НОСК, которые огласил Гелич: «Сестра жены Журавского Карауш, которая также работает в олимпийском комитете, получала ежемесячно 18 тысяч лей. В 2011 году она получила от НОСК 25 795 лей для оплаты поездки в санаторий». Председатель комиссии предложил угадать, где может находиться этот санаторий. В Рио-де-Жанейро! Всего для комфортного полета в Бразилию она получила 29 450 лей. Аудит выявил факт выдачи денег авансом при отсутствии приказа о выделении и отчета о затратах.

«Жена Журавского тоже числится в штатном расписании НОСК и тоже с зарплатой в 18 тысяч лей, - рассказал Гелич. - В то же время зарплата тренера олимпийской сборной - 3,5-4 тысячи лей. Дочь Журавского Николета получила от молдавского олимпийского комитета 6 215 лей на авиабилеты в Лондон и обратно. В конце июня НОСК оплатил авиабилеты в Вену и обратно Марику, Виктору и Лучии Журавским – семья дружно слетала на пару дней в Австрию, НОСК выложил 16 533 лея. Дополнительно семья получила из бюджета НОСК 16 тысяч лей на оплату переговоров по мобильной связи. В том же акте указывается, что все автомобили членов семьи Журавского заправляются бензином за счет олимпийского комитета».

12 миллионов на ремонт офиса, 3 тысячи – на спорт

Ремонт офиса НОСК, сообщил Гелич, финансировался за счет бюджета Молдовы и из средств МОК: «По нашим данным, на строительные работы потратили 12 миллионов лей. По всей видимости, и в наш минфин, и в МОК идут одни и те же отчеты о затратах. В то же время из 100 тысяч долларов, которые МОК перечислил для развития дзюдо в нашей стране, профильная федерация получила всего три тысячи. Потому, видимо, и сбегают в другие страны наши спортсмены. В НОСК стали традицией семейные поездки Журавских на Олимпиады за счет государства».

Война с федерацией тхэквондо

Обсуждался на заседании комиссии и один из самых громких скандалов в молдавском спорте, о котором уже рассказали «Молдавские ведомости». В марте исполком НОСК РМ принял решение о приостановлении членства в своих рядах на неопределенный срок федерации тхэквондо. Фактически мотивом недовольства Журавского стало отстранение федерацией в 2016 году от должности наставника национальной сборной Владислава Мазура, уличенного в присвоении обманным путем денежных вознаграждений министерства молодежи и спорта, полагающихся за спортивные достижения другим тренерам. Формальным поводом послужили некие жалобы двух спортсменов. Не смутили Журавского и решение Всемирной федерации тхэквондо о лишении Мазура на год тренерской лицензии за подделку тренерской лицензии.

На содержание Журавского пошли деньги, на которые можно было содержать сто поваров детсадов и сто пожарников

«Депутату Журавскому из бюджета выдали более 41 миллиона лей, которые он профукал на «великие» достижения в спорте, - комментирует Федор Гелич. - На эти деньги можно было содержать 100 поваров детских садов с зарплатой в 4000 лей в течение 8,5 лет, 100 пожарников, которые рискуют жизнью и погибают, спасая нас, с зарплатой в 10 000 лей, в течение 3,4 лет. Чем думают депутаты, когда разбрасываются народными деньгами? При этом они говорят, что у нас «нет денег» на повышение зарплат!».

Материалы на мошенников переданы куда надо

Председатель комиссии рассказал об оказываемом на него давлении со стороны высокопоставленных чиновников и депутатов для прекращения расследования фактов коррупции, мошенничестве и нецелевом расходовании бюджетных денег в НОСК. «Пытаются воздействовать на меня и через главу государства, в том числе некоторые депутаты-социалисты, - добавил Гелич. – Спасибо президенту, который заявляет, что не собирается вмешиваться в деятельность нашей комиссии».

На основании представленных фактов и документов члены общественной комиссии по контролю при президенте приняли решение направить материалы в антикоррупционный центр, а также отослать письма для проведения аудита и ревизии использования бюджетных, внешних и спонсорских средств в министерство финансов, в Счетную палату, в профильную парламентскую комиссию, в Международный олимпийский комитет, в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством при Европейском Союзе.

Николай МЕНЮК