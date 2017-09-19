Филип живет по доверенности

Премьер-министр Молдовы Павел Филип получил в качестве государственного жалования в 2016 году более 142 тысячи лей.

В декларации также указано, что председатель правительства страны в 2016 году заработал более 12 тысяч лей за работу в должности министра информационных технологий и связи. Филип возглавил правительство 20 января 2016 года.

Помимо этого, премьер указал 8 сельхозучастков, доставшихся ему по наследству, и два городских участка, одним из которых он пользуется по доверенности. Из недвижимости Филип владеет также двумя квартирами и домом. Общая площадь одной из квартир составляет 54.3 м², и получил он ее по наследству от отца, другой - площадью 33.8 м², он владеет по доверенности. Он указал и дом площадью 316.7 м², которым также распоряжается по доверенности.

Филип указал в документе автомобиль BMW X5 стоимостью 400 тысяч лей, который он купил в 2007 году, и две пары часов, которые получил в подарок. Из денежных средств Филип владеет четырьмя банковскими счетами, три из которых открыты в Victoriabank и один в Mobiasbancă: 1. 15 627 лей - Victoriabank, 2. 1458 евро- Victoriabank, 3. 78 569 леев - Victoriabank, 4. 50 774 лей - в Mobiasbancă.

По сравнению с декларацией о доходах и имуществе, поданной в 2015 году, банковские счета главы кабмина сократились более чем в 2 раза. В 2015 году они насчитывали почти 380 000 лей, а уже в 2016 - всего 170 000 лей. Кроме того, Павел Филип владеет 724 акциями АО Bucuria, сообщает Вloknot-moldova.md.