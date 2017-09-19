Анатол Цэрану: Лидеры правой оппозиции с трудом находят новые темы для протеста, и это будет стоить им дорого

Темы протеста, который прошел в воскресенье, 17 сентября, вытекают из принятой лидерами оппозиции стратегии - конфронтации, конфликта. Лидеры протестующих обращаются к уже устаревшим темам, которые частично начинают решаться или которые были исчерпаны. Об этом заявил декан Факультета Международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Александру Солкан в рамках передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По его словам, нынешний контекст протестов иной, чем тот, который был два года назад. „Контекст изменился, все изменилось, мы видим несколько инициатив со стороны властей и лидеров ряда партий, а требования остались те же: кража миллиарда, отчет Kroll”, - заявил Александру Солкан.

Аналитик Анатол Цэрану отметил, что лидеры непримиримой правой оппозиции очень трудно переориентируются, очень трудно находят новые темы для протеста, и это будет стоить им дорого. Оппозиция в поисках тем, которые действительно могли бы привлечь людей на протесты. „Нам нужны протесты для того, чтобы они держали „в узде” власть, чтобы она была очень осторожной, не расслаблялась. Представители власти должны понимать, что в обществе есть протестующий потенциал, потому что очень многие вопросы до сих пор не были решены”, - сказал Анатол Цэрану.

В воскресенье, 17 сентября, Совет великого национального собрания организовал акцию протеста, в рамках которой потребовал отмену закона об изменении избирательной системы и возврат к пропорциональной избирательной системе; демонополизацию рынка СМИ; публикацию второго отчета, проведенного компанией Kroll, с привлечением к уголовной ответственности виновных и возвращение денежных средств; наложение индивидуальных санкций внешними партнерами в отношении Влада Плахотнюка и ИгоряДодона, в качестве основных виновников за провал демократии в Молдове. Акция была проведена перед парламентом и перед Общественной компанией „Телерадио-Молдова”.