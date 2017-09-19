Каков прожиточный минимум в Молдове?

В Молдове размер прожиточного минимума на одного человека в I полугодии 2017 г. составил 1866,3 лея, увеличившись на 2,9% по сравнению с тем же периодом 2016 г., передает NOI.md.

Как сообщило Национальное бюро статистики, при этом для жителей крупных городов – Кишинев и Бельцы – он составил 2015,6 лея, что на 9,7% больше прожиточного минимума в других городах (1836,7 лея) и на 11,4% больше, чем в селах (1809,9 лея).

По категориям населения самая дорогая потребительская корзина – для населения трудоспособного возраста (1980,9 лея), особенно, для мужчин (2144,1 лея). Для женщин размер прожиточного минимума составляет 1803,9 лея. Для детей прожиточный минимум составляет 1782,1 лея в месяц и варьируется от 684,4 лея (для детей до 1 года) до 2015,5 лея (для детей от 7 до 17 лет). В городах прожиточный минимум для детей выше на 12,2%, чем в селах, а в возрастной категории до 1 года эта разница составляет 19,2%.

Располагаемые ежемесячные доходы населения в январе-июне 2016 г. составили 2181,1 лея, что на 16,9% превышает средний размер прожиточного минимума в стране. Среднемесячная зарплата в экономике составила в этот период 5429,9 лея, покрывая прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2,7 раза.

Максимальный уровень покрытия прожиточного минимума для трудоспособного населения достигнут в области информации и связи – примерно в 6,1 раза, минимальное покрытие – среди работников сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, сферы искусства, отдыха и развлечений. Их зарплата покрывает прожиточный минимум в 1,7 раза