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Общество
Терпение лопнуло! Адвокаты угрожают протестами
19.09.2017

В повестку дня Конгресса Союза адвокатов Республики Молдова был включен вопрос о всеобщей забастовке адвокатов, отмечает NOI.md.
 
Конгресс состоится 6 октября. Недовольство молдавских адвокатов вызвано тем фактом, что судьи Апелляционной палаты отклонили в течение двух месяцев около 98% апелляций, поданных защитниками.

Согласно докладу рабочей группы по наблюдению за ситуацией в Апелляционной палате Кишинева, судьи этой инстанции рассмотрели в течение этого периода 229 апелляций. Большинство, т.е. 200, были поданы адвокатами. Судьи признали только четыре из них, а 196 апелляций было отклонено.

В то же время прокуроры подали 29 апелляций, а судьи приняли 9 и отклонили 20.

Наблюдения велись в период с 29 июня по 14 июля 2017 года.

Доклад был представлен на Генеральной Ассамблее Бюро адвокатов Кишинева, которая состоялась в понедельник.


 
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